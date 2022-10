KB국민은행, KB부코핀은행에 대한 증자 참여 결의

- KB 지분율에 따라 최대 IDR 8,436십억(약 7,930억원) 이내 규모로 참여

- 증자를 통해 KB의 성공 DNA 등 핵심역량을 이전하여 우량은행 전환 가속화

- 인도네시아 은행종합건전성등급(RBBR) 2등급으로 상향되어 디지털 뱅킹 서비스 및 신상품 출시 가능해져

KB국민은행(은행장 이재근)은 인도네시아 KB부코핀은행에 대해 보유 지분율 67%에 해당하는 증자대금 최대 IDR 8,436십억(약 7,930억원)을 한도로 증자에 참여한다고 밝혔다.KB국민은행은 2018년 7월 KB부코핀은행의 지분율 22% 취득하고 2대 주주가 되었다. 2020년 7월과 9월에는 2차 유상증자에 참여하여 경영권을 확보하였고, 이후 작년 11월에는 3차 유상증자에 참여하여 최대 주주의 지위를 공고히 하고 있다.올해 들어 인도네시아는 주요 수출 원자재들의 가격 상승과 공급망 투자 증가 등으로 경기회복이 나타나고 있다. 이에 기업들의 대출 수요가 증가하고 내수 회복과 함께 가계대출 성장세도 개선되고 있는 상황이다.지난 5월에는지주 CSO와 CHO, KB국민은행 IT그룹 대표 등을 역임하며 풍부한 경험과 역량을 보유한 이우열 은행장이 취임하면서 KB의 성공 DNA를 부코핀에 이식하는 작업이 가속화되고 있다. 이우열 KB부코핀은행장은 차세대시스템 도입, 리스크 관리 등 KB부코핀은행의 정상화를 이끌어갈 최적의 CEO로 평가받고 있다.KB부코핀은행은 1970년에 설립된 이후 50년의 역사를 가진 은행으로, 총 115개 상업은행 중 자산 규모 순위 19위이며 인도네시아 전역에 네트워크를 보유하고 있다. 최근 KB부코핀은행은 인도네시아 현지 금융당국인 OJK가 부여하는 은행종합건전성등급(RBBR, Risk Based Banking Rating)에서 사실상 최고 등급인 2등급을 부여 받았다.RBBR은 OJK 규정에 의해 시중은행들의 안정성을 평가한 후 등급을 부여하는 제도로 총 5등급으로 구성되며, 기업지배구조/리스크 프로파일/수익성/자본적정성 등 4개 항목에 대한 평가를 기반으로 연 2회 등급을 책정한다. 인도네시아 내 우량은행들은 대부분 2등급이며, KB부코핀은행은 KB국민은행이 경영권을 획득한 지난 2020년 9월 이전부터 RBBR 3등급 이하로 평가받고 있었다. 기존 3등급은 신규 상품 출시가 제한되는 등 영업 확대의 한계가 있었으나, 이번에 2등급으로 상향되면서 디지털 뱅킹 서비스 및 신상품 출시가 가능해졌다.한편, 세계 3대 신용평가사 중 한 곳인 피치는 KB부코핀은행의 장기 신용등급을 인도네시아 등급 척도에서 가장 최고 등급인 AAA(idn)로 평가하고 있으며, 인도네시아 현지 최대 신용평가 기관인 페핀도(PEFINDO) 또한 최고 신용등급인 idAAA 등급을 부여하고 있다.KB국민은행 관계자는 “코로나19 종료 및 RBBR등급 상향을 기점으로 과감한 자본 투입을 통해 우량은행으로 전환하기 위한 프로세스를 신속하게 추진할 계획이다”며, “KB부코핀은행은 현지 진출한 KB금융그룹 계열사와의 시너지를 바탕으로 영업력 회복에 박차를 가해 현지 우량 중형은행들과 어깨를 나란히 하며 경쟁할 수 있는 은행으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.참고: 글로벌 공급망의 새로운 거점으로 부상하는 인도네시아인도네시아는 ASEAN 최대 경제 대국으로 세계 4위의 인구(2.7억명) 규모를 바탕으로 올해는 코로나 이전보다 높은 5.2% 경제성장률 회복이 가능할 것으로 전망된다.인도네시아는 전기차 배터리 원료인 니켈의 세계 최대 보유국이자 생산국이라는 강점을 바탕으로 코로나 이후 글로벌 공급망 거점 이동과 친환경 정책의 확산 속에서 전기차를 중심으로 하는 글로벌 기업들의 생산거점으로 부상 중이다. 특히, 조코위 2기 정부는 1기 때와 달리 원자재를 단순히 수출하는 것이 아니라 글로벌 기업들이 자국으로 와서 원자재를 가공하거나 관련 제품을 생산해 자국 내 부가가치를 높이는 정책을 추진중이다. 이를 통해 외국인직접투자 증가율(전년동기대비)은 지난해 9%에서 올해 상반기 35%로 크게 증가했고, 내국인직접투자 증가율도 지난해 9%에서 올해 상반기 28%로 상승했다.① 거대한 내수시장과 낮은 대외무역의존도 ② 인구보너스 효과(현 중위연령이 27세 정도로 젊고 노동시장에 매년 230만명이 새로 진입하는 젊은 역동성) ③ 정치∙사회적 안정과 개혁 추진 ④ 중산층의 급속한 확대와 도시화 진전으로 소비 확대 가능(동남아에서 구매력이 가장 활발한 시장) ⑤ 풍부한 천연자원과 녹색성장잠재력 보유 ⑥ AEC(ASEAN Economic Community: 아세안 경제 공동체) 출범에 따른 규모 및 통합의 경제 효과 향유KB부코핀은행은 KB국민은행의 미래 지속성장을 위해 육성해야 할 필수 거점이다. 이번 증자는 경영정상화 전략의 핵심 축인 신규 고객군 확보, 자산 양질화, IT 인프라 개선 및 디지털뱅크 전환 기틀 마련을 위해 이뤄졌다.KB국민은행은 이번 증자 참여로 확충된 자본을 바탕으로 대내적으로 Good Bank 전환의 기틀을 마련하고 대외적으로 신인도 제고를 통해 자본의 선순환 구조를 만들기 위한 미래성장 Master Plan을 2030년까지 3단계로 나누어 추진해나갈 계획이다.① Rebuild Foundations: 단기적으로 우량 자산 집중 확대를 통한 성장 기반 재건1단계(2023년)에서는 잔여 부실자산을 정리하여 Good Bank 도약의 발판을 마련한다. 기존 KB부코핀은행의 핵심 상품과 KB의 역량을 접목하고 단기적으로 집중 성장할 수 있는 Biz에 전념하여 시장 신뢰 회복 및 우량고객군을 확보해 나갈 계획이다.이를 위해 KB부코핀은행은 IT 중추 사업인 차세대은행시스템(NGBS, New Generation Banking System) 도입을 적극 추진 중이다. NGBS의 슬로건은 “은행이 아니더라도 어디에서나 은행 업무를 볼 수 있다”로, 기존 시스템에 선진화된 IT기술과 비대면 채널을 접목해 수익성을 개선해 나갈 계획이다.② Focused Bank: 안정적 우량 자산 성장과 동시에 Retail/SME 선별적 확장2단계(2024년~2025년)에서는 ‘Simple, Easy, Fast’방식의 디지털 플랫폼을 바탕으로 고객 편의를 제공할 수 있는 서비스를 제공한다. 개인대출 상품 및 특화된 중소/중견기업 대출을 선별적으로 확대해 우량은행으로 도약하기 위한 역량을 강화해 나갈 예정이다.특히, 축적된 경쟁력을 바탕으로 우량자산의 안정적인 Scale-up과 동시에 선별적인Retail/SME를 확대하기 위해 모기지, Car Loan, 급여이체 Loan, 공급망 금융 확대 등을 추진할 계획이다.③ Full-Fledged growth: Biz 전 부분 안정적 성장을 통한‘유니버설 은행’도약대기업 영업과 더불어 개인 및 중소기업 동반 성장의 2단계를 거친 이후 2026년부터는 Biz 전반에 걸친 안정적인 성장을 유지하고 수익성을 감안한 디지털 기반의 신사업 추진을 확대한다. 궁극적으로는 KB금융그룹 계열사간 시너지 창출을 통한 종합금융서비스를 제공하고자 한다.④ KB금융그룹 시너지 확대(One KB in Indonesia)KB금융그룹은 인도네시아를 ‘제2의 마더마켓(Mother Market, 모시장)으로 설정하고 그룹 내 계열사의 역량을 집중하고 있다. 현재까지 은행/소비자금융업/증권/보험업 등에 진출했으며, 국내에서의 시너지 경험과 현지 환경 및 규제 이해를 바탕으로 적극적인 파트너십을 추진하여 KB금융그룹만의 차별화된 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.인도네시아에 진출한 현지법인 중 KB국민카드의 KB FMF(KB Finansia Multi Finance)와 KB캐피탈의 SKBF(Sunindo-Kookmin Best Finance)는 각각 중고 자동차∙오토바이와 신차를 주요 Biz 영역으로 삼고 있다. 두 기업은 안정적인 자산 성장과 더불어 수익을 시현하고 있어 향후 KB부코핀은행의 Retail 사업 고도화 과정에서 많은 시너지를 창출할 것으로 기대된다.특히, KB국민카드의 KB FMF는 지난 9월 세계 3개 신용평가사 중 한 곳인 피치의 장기 신용등급을 기존 ‘AA+’에서 인도네시아 등급 척도 중 최고 등급인‘AAA’로 상향 조정 받으며 우수한 시장 경쟁력을 입증하고 있다. 자동차할부금융을 주력으로 하는 KB캐피탈의 SKBF도 2020년 6월 문을 연 이후 매년 자산이 두 배 이상 증가하며 성장하고 있다.또한 KB증권의 현지법인인 KB Valbury Sekuritas는 KB부코핀은행과 협업해 투자용 증권연계계좌를 개설하는 등 고객기반을 확대할 수 있는 다양한 프로모션을 진행하며 새로운 수익원 창출 및 추가 사업 기회를 확보해 나갈 계획이다. KB Valbury Sekuritas는 2000년도에 설립된 인도네시아 중견 증권사로 연간 ROE 12.1%(2021년 3분기 기준)를 기록하고 있으며, 전국 18개 지점망을 보유해 리테일 브로커리지에 강점을 지녔다.