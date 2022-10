신한금융그룹, 국제기업지배구조네트워크(ICGN) 서울 컨퍼런스 참석

- ‘기업 지배구조 개선’ 및 ‘다양성과 형평, 포용(DEI)’ 관련 최신 ESG 정보 교류의 장

- 김조설 사외이사 참석, 신한금융의 DEI 추진 활동 및 지역사회 확산을 위한 계획 공유

신한금융그룹(회장 조용병)은 6일 서울 중구에 위치한 웨스틴 조선 서울에서 개최된 국제기업지배구조네트워크(International Corporate Governance Network, 이하 ICGN) 서울 컨퍼런스에 참석했다고 밝혔다.ICGN은 글로벌 자본시장 발전 및 기업의 지배구조 개선을 위한 정보 교류를 위해 설립된 비영리기구로, 국내외 주요 투자기관의 의결권 담당자 및 자문사가 참석하는 국제 컨퍼런스를 매년 전세계 주요 도시에서 개최하고 있다.이번 서울 컨퍼런스에는 네덜란드 연기금 운용사인 APG를 비롯한 주요 기관투자자와 BNP Paribas, HSBC 등 글로벌 기업 관계자들이 참석했다. 이들은 각 분야의 ESG 전문가들과 함께 다양한 의제에 대해 심도 있게 논의하는 시간을 가졌다.특히 지배구조 이슈 외에도 ‘다양성과 형평, 포용(Diversity, Equity and Inclusion, 이하 DEI)’과 관련된 기업 활동과 이에 따른 새로운 지속가능성 보고 기준 등에 대해서도 깊은 관심을 나타냈다.DEI는 배경, 정체성, 장애 등에 의한 차별 없이 모든 사람에 대해 공정한 대우를 촉진하는 개념이다. 최근 기업들의 DEI 추구는 기업 경쟁력 강화와 함께 투자자들이 지속가능경영 여부를 가늠할 수 있게 하는 ESG 주요 지표로 대두되고 있다.신한금융그룹에서는 김조설 사외이사가 ‘DEI에 대한 모범 사례’를 주제로 하는 세션에 초청 받아 한국의 DEI 현황, 신한금융의 DEI 추진 활동 및 확산을 위한 향후 계획 등에 대해 발표했다.신한금융 관계자는 “기업의 DEI 추진 활동 및 관련 지표가 투자자의 주요 판단 기준으로 주목 받음에 따라 이에 대한 관심과 중요성이 더욱 커지고 있다”며, “신한금융은 앞으로도 지역사회 전반에 DEI 가치를 확산하기 위한 활동을 선제적으로 수행해 나가겠다”고 말했다.한편, 신한금융은 21년 이사회 내 소위원회인 ESG전략위원회 결의로 ‘다양성과 포용, 신한금융그룹의 약속’이라는 추진 원칙을 제정하고 그룹의 ESG 슬로건을 “Do the Right thing for a Wonderful World”로 정했다. 또한 다양성 보고서 발간을 통한 DEI 관련 활동 및 성과에 대해 이해관계자들과 투명하게 소통함으로써 글로벌 프레임워크 준수와 DEI 가치 확산 의지를 대내외에 표명했다.