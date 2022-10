삼성전자, e식품관 연계 '삼성전자 멤버십 플랜' 선보여

삼성전자가 카자흐스탄에서 열린 IT 행사 '디지털 브리지 포럼(Digital Bridge forum)'에 참석하고, 카자흐스탄 대통령 등 정부 관계자들을 만나 '2030 부산세계박람회(엑스포)' 유치 협력을 요청했다.삼성전자 CR담당 이인용 사장은 28일(현지시간) 카자흐스탄 아스타나에서 '디지털 브리지 포럼'의 기조연설자로 나서 '스마트 홈에서 스마트 시티까지, 한국의 경험(From Smart Homes to Smart Cities; the experience of South Korea)'이라는 주제로 스마트 시티 구현을 위한 디지털 기술 등 신기술을 통한 혁신이 가져올 미래에 대해 소개했다.9월 28일부터 29일까지 개최된 '디지털 브리지 포럼'은 중앙아시아 최대 규모의 IT 행사로 카자흐스탄 대통령, 디지털부 장관과 국내외 IT 기업 CEO 등 주요 인사들이 참석했다.이인용 사장은 이날 카심조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령을 접견한 자리에서 ▲카자흐스탄 정부의 IT 전문인력 양성 정책과 관련한 삼성전자의 교육 지원 ▲각 부처의 디지털화 협력 성과와 향후 계획에 대해 논의했다.또한 이인용 사장은 '2030 부산세계박람회' 유치에 대해 카자흐스탄 정부의 지속적인 관심과 지원을 요청했다. 삼성전자는 '2030 부산세계박람회 유치위원회'에 참여해 유치 활동을 함께하고 있다.