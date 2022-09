하나금융그룹, 자체개발 AI-OCR 솔루션 금융권 최초 GS인증 1등급 획득

‘리딧(READIT) v3.0’은 하나금융그룹 내 IT 전문기업 하나금융티아이의 사내 독립 기업(CIC, Company In Company)인 하나금융융합기술원이 자체적으로 보유하고 있는 인공지능 기술과 IT 개발 역량을 접목하여 개발한 AI-OCR 솔루션이다.이번에 새롭게 개발된 ‘리딧(READIT) v3.0’을 통해 저 화질의 팩스나 스캔 문서에서도 높은 인식률이 제공되며, 딥 러닝 기반 알고리즘을 사용한 텍스트 인식 규칙의 자동 추론을 통해 ▲지속적인 인식률 향상 ▲탁월한 문서 분류 기능 제공 ▲문서 보정의 자율적인 진화도 가능하다.또한, ‘리딧(READIT) v3.0’은 하나은행과 하나금융티아이 공인전자문서센터의 다양한 문서 분류 및 정보 인식 업무에 적용 되고 있으며, 하나손해보험의 자동차 계기판 주행거리 자동 인식에 활용 되는 등 그룹 내 관계사의 업무 프로세스 개선과 비용 절감에 기여하고 있다.아울러, 하나금융그룹은 AI-OCR 솔루션 도입 시 인공지능의 학습 데이터를 직접 제공 해야하는 기업의 부담을 해소하기 위해 학습 데이터를 자체적으로 생성하는 획기적인 기술을 개발하였으며, 이와 관련된 특허도 4건 출원했다.이주환 하나금융융합기술원 원장은 “신기술을 활용한 자체 개발 솔루션을 적기에 출시하여 그룹 내 디지털 전환을 가속화 하고 기술을 내재화 하기 위해 꾸준히 노력하겠다”며 “이번 GS인증을 계기로 검증된 우수한 솔루션을 대외 확산하여 AI 기술 발전을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.