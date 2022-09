KB국민은행, 『KB GOLD&WISE the FIRST』 모델로 배우 이영애 선정

KB국민은행(은행장 이재근)은 프리미엄 종합자산관리 브랜드인 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’의 모델로 대한민국 대표 여배우 이영애를 선정했다고 밝혔다.탄탄한 연기력을 바탕으로 모든 연령층에서 인지도가 높은 배우 이영애는 작품성 있는 영화와 드라마에 출연하며 오랜 기간 대중에게 신뢰를 쌓아왔다. 모델이 지닌 품격과 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’의 전문성이 만난 브랜드 광고 영상은 10월 중 공개될 예정이다.KB국민은행 관계자는 “오랜 기간 대중에게 신뢰를 쌓아온 이영애 배우는 20년 동안 고객의 자산을 변함없이 지켜온 KB GOLD&WISE를 가장 잘 표현할 수 있는 모델이었다”며“앞으로 모델과 함께 선보일 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’ 광고 영상에도 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.‘KB GOLD&WISE the FIRST’는 KB국민은행, KB증권의 PB와 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 각 분야의 최고 전문가들이 고객 니즈에 부합하는 차별화된 프리미엄 종합자산관리 서비스를 제공할 예정이다.