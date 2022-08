신라스테이, 온 유어 신라스테이 시즌5 패키지 출시

전국 13곳의 신라스테이를 모두 경험 할 수 있는 기회 ‘온 유어 신라스테이 시즌5’ 패키지 출시 ◇ 패키지 이용고객 중 추첨 통해 총 395 명에 1억5천만원 상당의 파격 혜택 제공 ◇ 1등(13명), 신라스테이 VVIP프리패스권, 신라스테이 프리미엄 침구세트 2등(26명), 신라스테이 VIP숙박권, 신라스테이 프리미엄 배스로브 3등(52명), 엘리멘탈 허브올로지 오일5종 세트 ◇ 추석연휴 추캉스를 계획하는 휴가족 정조준

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 추석을 앞두고 또 한번 파격적인 이벤트가 담긴 ‘온 유어 신라스테이 (Own Your Shilla stay) 시즌5’를 선보인다.올해로 다섯번째를 맞는 ‘온 유어 신라스테이 (Own Your Shilla stay)’는 매년 파격적인 경품을 제공하는 신라스테이의 대표 상품으로 ‘온 유어 신라스테이’ 패키지 이용고객 중 추첨을 통해 총 395명에게 혜택을 제공한다.이번 ‘온 유어 신라스테이’ 시즌5는 여름휴가 기간 동안 휴가를 즐기지 못했던 늦캉스족들을 위해 다채로운 국내여행 혜택이 담긴 프로모션을 진행 할 예정이다.전국 신라스테이 13곳을 모두 이용할 수 있는 신라스테이 VVIP프리패스권과 신라스테이 프리미엄 침구세트 등 총 395명에게 1억 5천만원 상당의 파격적인 경품을 선사할 예정이다.1등 당첨자 13명에게는 전국 신라스테이를 편리하게 이용가능 하도록 항공권, 렌터카, 열차 티켓, 숙박권이 모두 포함된 ‘신라스테이 VVIP프리패스’와 신라스테이의 프리미엄 침구세트를 제공한다.당첨 상품은 신라스테이 13곳 어디서나 사전예약을 통해 이용할 수 있으며, 함께 제공되는 3종의 교통 이용권은 제주 왕복 이용권 2인과 신라스테이 해운대 혹은 서부산을 이용 시 예약할 수 있는 KTX왕복 2인 이용권, 13곳 지역과 상관없이 이용 할 수 있는 렌터카 2박 3일 이용권까지 포함하고 있다.이 밖에도 2등 당첨자 26명에게는 신라스테이 VIP 숙박권을 제공해 신라스테이 어디에서나 투숙할 수 있는 숙박권과 신라스테이의 베스로브 2개, 3등은 신라스테이 어메니티로 제공중인 영국의 웰니스 스파브랜드 엘리멘탈 허브올로지 오일5종세트 52명, 4등은 신라스테이 시그니처 피크닉매트와 셀프사진관 이용권 1매, 5등은 모스카토 와인이 경품으로 제공될 예정이다‘온 유어 신라스테이’ 패키지 구성은 △객실(1박), △엘리멘탈 허브올로지 트래블 키트 1개 (7종), △경품 응모권(1매)로 구성됐다. 구성품인 엘리멘탈 허브올로지는 영국의 뷰티어워드 수상경력에 빛나는 스파브랜드로 여행의 필수품인 트래블키트에 샴푸, 린스, 바디샴푸, 바디로션, 비누와 세럼과 모이스처라이저까지 구성하여 편리함을 제공한다패키지는 10월 10일까지 공식홈페이지 이용 시 가장 좋은 가격의 혜택을 받을 수 있으며, 패키지 이용객 중 경품 응모 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 395명의 당첨자를 선정, 당첨자는 신라스테이 공식 홈페이지 및 개별 통보될 예정이며, 당첨자 이용은 22년 11월 1일부터 23년 10월 31일까지 1년간이다.