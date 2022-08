KB국민은행, 한국교직원공제회와 『주거래은행 업무제휴 협약』 체결

KB국민은행(은행장 이재근)은 오는 9월 23일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 ‘2022 Liiv(리브) 콘서트’를 개최한다고 밝혔다.올해로 5회째를 맞는 'Liiv(리브) 콘서트'는 MZ세대와 소통을 위해 2016년 1회 개최를 시작으로 현재까지 이어져 온 대규모 문화 이벤트이다. 코로나19로 인해 중단된 이후 3년 만에 개최되는 '2022 Liiv 콘서트'는 싸이, 엔씨티드림(NCT DREAM), 로꼬, 그레이, 헤이즈, 케플러 등 역대급 아티스트가 출연해 환상적인 공연을 선보일 계획이다. MC로는 정세운, 김도연이 출연하며 KB스타뱅킹, 리브 Next 등 주요 금융플랫폼 및 MZ세대 상품·서비스 이용 고객 1만여명을 초청할 예정이다.또한, 이번 콘서트는 환경을 생각하는 ‘ESG 콘서트’로 관람객에게는 플로깅백, 생분해성 플라스틱병 생수 등 친환경 물품이 제공된다. 또한 공연장에서 사용한 현수막은 파우치로 재활용되어 공연 후 별도 이벤트를 통해 관람객에게 증정될 예정이다.콘서트 티켓은 6가지 ‘2022 Liiv 콘서트 티켓 이벤트’를 통해 배부된다. 이벤트는 ▲KB스타뱅킹 이벤트(3,800장) ▲리브 Next 이벤트(1,800장) ▲Liiv M 통신요금제 이벤트(1,900장) ▲학생증 체크카드 & KB PAY 이벤트(550장) ▲나라사랑카드 이벤트(450장) ▲KB스타뱅킹 외화머니박스 환전 이벤트(600장)로 구성되어 있다.자세한 사항은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹, 리브 Next 등을 통해 확인할 수 있다.KB국민은행 관계자는“다양한 장르의 음악을 통해 MZ세대와 기성세대가 문화적으로 공감하고 화합할 수 있는 자리를 만들기 위해 이번 콘서트를 진행하게 되었다”며, “아이돌, 힙합뿐만 아니라 싸이와 같이 전 연령층이 즐길 수 있는 아