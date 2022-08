삼성전자, '2022 삼성 AI 챌린지' 개최

삼성전자가 갤럭시 S22 시리즈[1] 사용자들을 대상으로 'One UI 5' 베타 프로그램을 시작한다.[1]갤럭시 S22, 갤럭시 S22+, 갤럭시 S22 울트라'One UI 5'는 사용자 개개인에게 최적화된 모바일 경험을 위해 맞춤 설정 기능을 강화하고 개인 정보보호를 위한 기능도 업그레이드 했다.갤럭시 S22 시리즈 사용자는 삼성 멤버스 애플리케이션에서 'One UI 5' 베타 프로그램을 신청할 수 있다. 새로워진 디자인과 기능을 체험한 뒤 추가 기능을 제안하거나, 소프트웨어 오류 등을 제출할 수 있다.삼성전자는 베타 프로그램에서 얻는 모든 피드백을 분석해 세부적인 보완에 나선 뒤, 올해 말 'One UI 5'를 공식 출시할 계획이다.사용자가 직접 디자인 하는 나만의 갤럭시One UI는 사용자의 사용 패턴과 취향에 맞는 인터페이스와 디자인으로 갤럭시 스마트폰 이용자들에게 통일성 있는 모바일 경험을 선사해왔다. 'One UI 5' 베타 프로그램 사용자들은 더욱 향상된 맞춤 설정 기능을 활용해 스마트폰을 '나만의 기기'로 디자인 할 수 있다.먼저 사용자가 설정한 월페이퍼에 맞춰 홈스크린, 아이콘, 퀵 패널 등을 자신만의 색상으로 설정할 수 있는 컬러 팔레트 기능이 강화됐다. 16개의 다양한 컬러 테마를 기본으로 제공하며 사용자가 직접 설정할 수 있는 추가 색상도 최대 12개까지 제공한다.'One UI 5'는 사용자가 홈 화면에서 단일 위치에 동일한 크기의 위젯을 쌓아서 사용할 수 있도록 했다. 이를 통해 공간을 절약하고 더 깔끔한 홈 화면을 구성할 수 있게 됐다.또한 사용자는 어떤 유형의 애플리케이션 알림을 받을 지 직접 손쉽게 선택할 수 있다. 별도의 제어 메뉴에서 팝업 알림, 앱 아이콘 배지, 잠금 화면 알림 등 내가 원하는 유형의 알