KB국민은행, 『KB 화상상담 서비스』를 통해 펀드∙일임형 ISA 판매 시행

KB국민은행(은행장 이재근)은 Z세대 고객의 금융 독립을 위해 리브포켓을 기반으로 한 연계 서비스를 확대했다고 밝혔다.리브 Next는 Z세대를 위한 금융플랫폼으로 만 14세부터 18세 청소년 전용 선불전자지급 수단인 리브포켓을 제공하고 있다. 리브포켓은 본인 명의 휴대폰 인증을 통해 신분증이나 별도의 확인 서류 없이 10대 고객이 직접 개설할 수 있다. 리브포켓에는 계좌번호 형식의 고유번호가 부여돼 본인 명의 계좌 없이도 금융거래가 가능하며 수수료 없이 송금∙입금∙ATM입출금부터 간편송금 등 다양한 금융서비스를 이용할 수 있다.리브포켓을 보유한 고객은 새롭게 선보인 청소년 전용 실물카드인 ‘리브 Next 카드’도 이용할 수 있다. ‘리브 Next 카드’는 리브포켓과 연결된 선불카드로 카드신청부터 비밀번호 변경까지 리브 Next 앱에서 관리할 수 있다. 리브 Next에서 ‘리브 Next 카드’를 등록하면 온라인 가맹점에서도 사용 가능하며 편의점, 올리브영 등 다양한 가맹점 할인 혜택을 제공한다.이외에도 KB국민은행은 리브 Next 내에 Pay 기능을 탑재해 리브포켓에서 이용할 수 있는 결제수단 및 결제채널을 확대했다. 리브 Next를 통해 전국 제로페이, 뱅크페이 가맹점 온∙오프라인 결제 서비스를 이용할 수 있으며 QR코드 촬영 또는 PC/모바일 간편결제 등 결제방법을 다양하게 선택 가능하다.KB국민은행 관계자는 “독립적인 금융 활동이 어려운 Z세대 고객분들이 간편하게 금융 생활을 시작할 수 있도록 리브포켓 연계 서비스를 강화하게 됐다”며, “앞으로도 Z세대 고객에게 차별화된 금융 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.