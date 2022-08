신한금융, 원신한 금융플랫폼 신한플러스 내

신한금융그룹(회장 조용병)은 12일 전년도 ESG 활동 전반에 대한 성과를 분석하고 이를 화폐 가치로 측정한 결과, 총 2조 132억원의 사회적 가치를 창출했다고 밝혔다.사회적 가치란, 한정된 자원의 효율적인 활용 및 관리를 위해 기업의 비재무적인 ESG 활동 성과를 화폐 가치로 계량화한 것을 말한다.신한금융이 연세대학교 ESG/기업윤리센터와 함께 개발한 『신한 ESG Value Index』(舊 신한 사회적 가치 측정 모델, 신한 SVMF)는 신한금융의 ESG 경영활동에 의한 사회적 가치를 금융 산업의 특수성을 감안해 측정하는 모델이다.『신한 ESG Value Index』는 신한금융의 ESG 활동을 ▲투입된 자원(=절감된 비용) ▲부가 가치 ▲결과의 세 단계로 구분해 사회적으로 긍정적인 효과를 미친 총량을 화폐 가치로 측정하는 모델이다. 신한금융은 모델 개발 후 지속적인 측정 대상 및 비교 목적 대용 지표 확대를 통해 더욱 정교하게 사회적 가치를 측정하고 있다.『신한 ESG Value Index』로 측정한 지난해 사회적 가치는 총 2조 132억원으로, 244개의 ESG 프로그램을 통해 창출됐다. 이는 측정을 시작한 19년 7,800억원, 93개 프로그램 대비 각각 158%, 163%가 증가한 수치다.특히 125개의 친환경?혁신?포용 성장 관련 프로그램을 통해 총 1조 7천억원의 사회적 가치가 창출됐다. 또한 보이스피싱 예방 등 금융소비자 보호 프로그램과 금융교육 및 사회 다양성 추구를 위한 34개의 프로그램을 통해 1,728억원의 사회적 가치가 창출돼 큰 사업 효과를 거뒀다.한편, 신한금융은 21년 VBA* 가입을 통해 BASF, Novartis 등 글로벌 기업과 함께 측정 표준안 개발 등에 참여하고 있으며, 올 하반기부터는 도이치뱅크, BNP Paribas와 함께 금융업 기준 측정 표준안 개발