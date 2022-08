KB국민은행, AI 기술을 적용한 기업여신 자동심사 시스템 구축

KB국민은행(은행장 이재근)은 오는 8월 5일까지 Z세대 금융플랫폼 리브 Next와 ‘로블록스(Roblox)’를 연계한 ‘리브 Next 로벅스 룰렛 이벤트’를 실시한다고 밝혔다.이번 이벤트는 리브 Next에 계좌 또는 포켓을 연결한 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 앱 접속 후 이벤트 페이지에서 룰렛을 돌린 고객 중 1,021명을 추첨해 로블록스 게임 머니인 로벅스(Robux) 또는 닌텐도 스위치를 증정한다.로벅스에 당첨된 고객은 리브 Next를 통해 받은 쿠폰번호를 로블록스 내 ‘Loan of Legends’에 접속해 입력하고 ‘KB_InnoTech’ 그룹에 가입하면 로벅스를 사용할 수 있다.KB국민은행 관계자는 “리브 Next 고객들이 ‘Loan of Legends’를 통해 새로운 경험을 하고 경품도 받는 좋은 기회가 되길 바란다”며, “앞으로도 메타버스를 연계한 다양한 콘텐츠를 선보일 계획이니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.이벤트 관련 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 리브 Next에서 확인할 수 있다.