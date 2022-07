휴가철 안전운행 하세요본격적인 휴가철을 맞아 장거리 운전에 대비하고 가족, 연인 등 동승자의 안전을 위해서 평소보다 세밀한 타이어 관리와 점검이 필요하다. 특히 날씨가 급격하게 변하는 장마철과 휴가 기간이 겹치면서 과열, 빗길 미끄러짐 등이 발생할 수 있기 때문에 타이어의 공기압, 마모 정도를 사전에 꼼꼼하게 체크해 주행 중 안전사고를 예방해야 한다.장마철에는 급작스럽게 쏟아지는 폭우의 영향으로 젖은 노면에서 도로와 타이어 사이의 물이 배수가 되지 않아 발생하는 ‘수막현상’ 때문에 미끄러짐 사고가 발생하기 쉽다. 또한 타이어 공기압이 부족하게 되면 뜨거운 아스팔트와의 접지면이 넓어져 열이 과다하게 발생하여 생기는 펑크 등의 안전사고가 더 빈번하게 발생할 수 있다.타이어 마모, 안전운전의 마지노선 1.6mm? 3mm!물에 젖은 도로를 고속으로 달릴 때 타이어가 뜬 채로 미끄러지는 수막현상은 타이어 마모로 인해서도 발생한다. 타이어는 홈 깊이가 흔히 알려진 1.6mm가 아닌 3mm때부터 미리 교체해야 한다. 타이어 마모로 인해 수막현상이 발생할 시 타이어의 배수 능력이 저하돼 빗길에서 미끄러질 위험이 커진다.한국타이어에서 실험한 결과에 따르면, 실제로 젖은 노면에서 시속 100km 이상 달리다가 급제동 시, 홈의 깊이가 7mm인 새 타이어를 장착했을 때와 비교하면 홈의 깊이가 1.6mm로 심하게 마모된 타이어는 약 2배 가까이 제동력이 차이가 났다. 더욱이 시속 80km속도의 코너링 실험에서는 마모 정도가 거의 없는 타이어는 2~3m가량 미끄러지는 데 반해, 마모 정도가 심한 타이어는 도로 밖으로 이탈하는 등 위험성이 극명하게 드러났다.여름철에 공기압을 낮춰야 한다고? No! ‘적정 공기압’ 상시 유지타이어 마모도 점검과 함께 여름철 반드시 주의해야 할 사항은 바로 ‘타이어 공기압’이다. 여름철 한낮의 높은 기온과 아스팔트와의 마찰열로 인해 타이어 내부가 팽창하므로 평소보다 공기압을 5~10% 낮춰야 한다고 알려져 있지만, 이는 잘못된 상식이다.기온이 높아지면서 타이어 내부 공기가 팽창하는 것은 사실이지만 ‘적정 공기압’은 이를 모두 견딜 수 있도록 마련된 기준이다. 여름철에는 오히려 타이어의 부피 증가보다 공기압 부족 시 나타나는 내부 온도 변화에 더 신경 써야 한다.타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 티스테이션에서 전문적인 타이어 관리 진행대부분 운전자들은 바쁜 일상 속 타이어 관리를 놓치기 쉽다. 이에 전문 서비스 점을 통해 꼼꼼한 관리를 받는 것이 좋다. 글로벌 선도 타이어 기업(이하 한국타이어)의 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점인 티스테이션(T’Station)은 축적된 기술력을 갖춘 전문 인력과 첨단 장비로 고객에게 기분 좋은 드라이빙 경험을 제공하고 있다.특히 소비자의 신뢰와 편의성을 강화하기 위해 지난해 편리한 구매부터 운행까지 한번에 알아서 관리해주는 타이어 케어 서비스, ‘티스테이션 all my T 서비스’를 새롭게 선보이며 고객 서비스를 한층 강화하는 중이다.‘티스테이션 all my T 서비스’는 ‘모두, 한 번에, 알아서 all my T’라는 캐치프레이즈를 통해 그 정체성을 확인 할 수 있다. 고객의 편리한 타이어 쇼핑 환경 조성은 물론 최고의 카 라이프 케어 서비스를 보장하기 위해, 그리고 고객이 더욱 폭넓은 혜택을 제공받고 세분화된 서비스를 이용할 수 있도록 ‘스마트 바이(Smart Buy)’, ‘스마트 서비스(Smart Service)’, ‘스마트 드라이브(Smart Drive)’로 구분해 서비스하며 타이어 쇼핑의 전 영역을 아울렀다.먼저 ‘스마트 바이’는 고객에게 적합한 상품을 손쉽게 비교 선택하고 합리적인 가격 혜택을 제공한다. 티스테이션의 온라인 서비스 플랫폼인 티스테이션닷컴(https://www.tstation.com)을 통해 고객의 차량에 맞는 타이어 추천 상담과 타이어 가격을 비교 선택하여 예약 구매할 수 있도록 돕는다. 또한, 고객 편의와 혜택을 위해 12개월 혹은 24개월 무이자 할부를 제공하는 ‘스마트 페이’ 서비스도 함께 마련했으며, 티스테이션닷컴 회원에게는 5% 상시 할인도 가능하다.‘스마트 서비스’는 최고의 전문 케어를 고객의 일정에 맞춰 진행한다. 우선 공기압, 엔진오일, 배터리, 워셔액 등 5가지 항목에 대한 무상 점검과 전문가의 상담을 제공한다. 또한 고객들이 오늘 구매한 타이어를 당일에 바로 장착할 수 있는 ‘오늘 서비스’, 고객이 있는 곳까지 직접 픽업&딜리버리 서비스를 제공하는 ‘픽업 서비스’는 물론, 일요일에도 장착 가능한 ‘휴일 지킴 서비스’도 함께 이용할 수 있다.마지막으로 ‘스마트 드라이브’는 고객이 일일이 신경 쓰지 않아도 구매한 타이어를 장착하고 차량을 운행하는 동안 품질 관리를 보장해주는 서비스다. 고객의 실수로 타이어가 파손되어도 무상으로 타이어를 교체해주는 ‘안심서비스’, 디지털 이력 관리를 통해 정기적인 점검 주기를 알려주는 ‘디지털 알림서비스’, 겨울용 타이어를 보관해주는 ‘타이어 보관 서비스’를 제공한다.한편, 한국타이어는 국내 최초로 ‘타이어 중심 토털 최첨단 자동차 서비스 프랜차이즈’를 표방한 티스테이션(T’Station)을 2004년 런칭 했다. 티스테이션은 2004년 7월 첫 매장을 개점한 이후 현재 전국 450여개 매장을 운영하고 있으며, 쉽고 편리한 타이어 쇼핑이 가능한 온라인 서비스 플랫폼 ‘티스테이션닷컴’을 통해 차별화된 O2O서비스를 제공하고 있다.