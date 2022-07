삼성전자, 다음 달 '제6회 삼성 보안 기술 포럼' 개최…참가 접수 시작

□ 8월 23일 포럼 개최 앞두고 7월 25일부터 온라인 참가 접수 시작

는 8월 23일 '제6회 삼성 보안 기술 포럼(Samsung Security Tech Forum, SSTF)'을 개최한다.'삼성 보안 기술 포럼'은 삼성전자가 정보 보안 기술 저변 확대와 인재 양성을 위해 2017년부터 매년개최해 온 행사로, 세계적인 보안 전문가들과 학계·업계 관계자들이 참가해 보안 기술 분야의 최신 성과를공유하는 자리다.온라인으로 열리는 이번 '삼성 보안 기술 포럼'은 '당신의 모든 경험을 안전하게(Trust with Samsungacross all your experiences)'라는 주제로 진행된다.작년부터 통합된 삼성리서치의 글로벌 기술 행사인 '삼성 테크 포럼(Samsung Tech Forum)' 중 지난 5월에개최한 '삼성 6G 포럼'에 이은 올해 두 번째 행사다.올해 행사는 삼성리서치 연구소장 승현준 사장의 환영사에 이어 삼성리서치 시큐리티 & 프라이버시 팀장황용호 상무가 기조 강연을 할 예정이다.이후, ▲미국 조지아공과대학교 사이버 보안 및 개인정보 보호 연구소 다니엘 젠킨(Daniel Genkin) 교수▲미국 조지타운대학교 컴퓨터 공학과 무투 벤키타수브라마니암 (Muthu Venkitasubramaniam) 교수▲미국 마이크로소프트 리서치 웨이동 추이(Weidong Cui) 매니저 ▲카이스트 전산학부 강지훈 교수의초청 강연이 이어진다.또한, 올해는 행사의 기술 세션을 더욱 확대해 삼성리서치의 보안 분야 주요 연구 내용과 함께 실생활에서디바이스와 사용자를 보호하기 위한 사업부의 보안 활동을 소개하는 등 더욱 다양한 내용으로 구성될 예정이다.매년 좋은 반응을 얻었던 온라인 해킹체험존(Hacker's Playground) 역시 올해도 마련되며, 해킹 입문자부터상급자까지 누구나 참여할 수 있는 기초 해킹 실습, 모의 해킹 등 다양한 콘텐츠가 24시간 동안 제공된다.삼성리서치 연구소장 승현준 사장은 "항상 고객의 보안과 개인정보 보호를 최우선으로 하는 삼성의 노력과 함께글로벌 전문가들의 최신 보안 연구 강연을 들을 수 있는 기회"라며, "'삼성 보안 기술 포럼'이 활발한기술교류와 협력의 장이 되길 바란다"고 말했다.'삼성 보안 기술 포럼'에 대한 자세한 내용은 포럼 홈페이지(sstf.site)에서 확인할 수 있으며, 온라인 참가신청은 7월 25일부터 8월 23일까지 가능하다.한편, '삼성 보안 기술 포럼'에 이어 '삼성 AI 포럼'은 11월 초 개최될 예정이다.