대한항공이 해외 항공여행을 떠나는 대한항공카드 소지 고객들을 위해 ▲기념 티셔츠 선물 ▲마일리지 추가적립 ▲라운지 이용 할인 등 다양한 이벤트를 진행한다.대한항공은 고객과 함께 비상하자는 메시지를 담은 '다시 함께 날아(Fly Again Together)' 캠페인을 기념하기 위해 오는 7월 20일부터 대한항공 항공편을 이용해 인천공항 제2터미널에서 출국하는 고객 중 대한항공카드 소지 승객들을 대상으로 특별 제작 티셔츠를 3,000벌 선착순으로 증정한다. 티셔츠 디자인에는 현대카드가 참여했다. 색상은 블랙 1가지로, 티셔츠 앞면에는 보딩패스를 형상화한 디자인과 'Fly Again Together' 문구가 새겨져 있다.또 대한항공카드 회원이면 본인 포함 최대 4인까지 50% 할인된 마일리지로 국제선 및 국내선 KAL 라운지 이용이 가능하다. 이 외에도 대한항공의 재운항 노선(라스베이거스, 비엔나, 밀라노)의 보너스 항공권을 구매하며 유류할증료 및 세금을 대한항공카드로 결제하는 경우, 해당 금액에 대한 마일리지 추가 적립 혜택을 받을 수 있다.한편, 대한항공은 2020년 4월 현대카드와 제휴해 국내 최초 항공사 사업자 표시 신용카드(PLCC·Private Label Credit Card)인 ‘대한항공카드’(신용카드)를 출시했으며, 타 마일리지 카드에 비해 높은 적립률과 항공 이용에 특화된 다채로운 서비스를 제공하고 있어 사용자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 대한항공은 앞으로도 대한항공카드와 연계한 고객 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.