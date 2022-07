미국FDA에 긴급사용승인 사전상담신청한 안트로퀴노놀, BA.5와 BA.2.75 코로나변이바이러스에 효과 기대

현재 코로나19 바이러스감염 환자와 관련하여 오미크론 BA.1 변이종과 다른 BA.2 변이종에서 유래한 BA.5 변이종이 우세종이 되어있다. BA.5는 바이러스 감염력이 매우 높은 것으로 되어있는데 최근에 BA.2에서 유래하였지만 BA.5 변이종과 다른 BA.2.75 변이종이 급속도로 확산되고 있어 문제가 되고 있다. 문제는 변이 바이러스의 경우 백신이나 치료제의 효과를 무력화시키고 항체등의 공격을 회피하는 것으로 알려져 우려가 되고 있다.BA.5 변이종의 경우, 구조단백질인 N과 M, 비구조단백질인 NSP4, 보조단백질인 Orf6이나 Orf7b에서 변이가 발생하였으며, BA.2.75의 경우는 Spike단백질에서 36개의 아미노산 변이가 발생하였고, 비구조단백질인 NSP3, NSP12, NSP8과 구조단백질인 E 단백질등에서 변이가 발생하였다.NSP3 단백질은 Papain유사 단백질을 갖고 있는데 이는 인터페론 반응이나 TLR7 중재 사이토카인 유도를 방해하는 것으로 알려져 있다. 이로써 숙주인 사람의 면역을 회피하고 무력화시키는 것으로 알려져 있다.NSP12 단백질은 RNA의존 RNA증폭효소로 바이러스의 증식 역할을 한다.NSP8 단백질은 NSP7 단백질과 복합체를 형성에 DNA증폭에 중요한 RNA Primase 역할을 한다.이런 단백질에서 변이가 발생하였다는 것은 BA.2.75같은 변이바이러스가 사람의 면역을 회피하고 무력화할 뿐 아니라 바이러스의 효과적인 증식과 복제를 원활하게 진행하게 만든다는 의미다. 문제는 이런 변이 바이러스는 바이러스의 구조단백질이나 비구조단백질등을 타겟팅하는 백신이나 항체, 치료제의 효과를 약화시키고 감쇄시킬 수 있다는 점이다.따라서, 변이 바이러스의 단백질중 변이가 발생하지 않고 종간 보존성을 높은 단백질을 타겟팅하는 치료제의 개발이 치료제의 효과를 유지하는 좋은 전략이 될 것이다.는 대만의 골든바이오텍사를 통해 개발중인 안트로퀴노놀이 바이러스의 진입, 이동, 증식에 관여하는 Rho GTPase(RAS유사그룹A의 GTP가수분해효소)의 기질을 억제하면서 이와 상호작용하는 NSP7 단백질을 억제함으로써 바이러스 중재 내부막 변형을 차단하여 변이 바이러스의 증식을 억제할 수 있다고 이론적으로 추정하고 있다. NSP7은 코로나 바이러스의 종 차이에도 98%이상의 높은 보존성을 유지하는 것으로 알려져 있고, 세포골격형성과 다른 NSP단백질과 독립적으로 인터페론 알파의 기능을 차단하는 것으로 알려져 있다. (출처: “Dysregulation of Cell Signaling by SARS-COVID2” Rahul K. Suryawansh외 in Trends in Microbiology 2021, Col,29.No.3). 현재 BA.5나 BA.2.75변이 바이러스에서는 NSP7 단백질의 변이는 확인되고 있지 않다.현재, 미국, 유럽, 아시아에서 변이 바이러스의 감염 환자가 증가하고 있고, 한국, 일본은 최근 일주일의 환자수가 30만명, 65만명으로 폭발적으로 급증하는 추세이다. 환자수가 증가하면 중증환자나 사망자수가 증가할 가능성이 있어 보건 당국이나 국민들은 우려와 경각심이 커지고 있는 상황이다.변이 바이러스감염으로 인한 바이러스의 증식을 막을 수 있는 항바이러스제와 코로나19 바이러스 감염으로 발생한 환자의 호흡기 감염 염증과 폐기능 저하 및 폐손상을 동시에 막을 수 있는 치료제의 역할이 절실한 상황이다.기존 바이러스에 99%이상의 방어효과를 보였으며 이론적인 작용기전상으로 변이 바이러스에 높은 방어효과를 보일 수 있고, 항염증과 항 폐섬유화 효과를 모두 보유한 안트로퀴노놀은 코로나19 바이러스 치료 후보물질로서 높은 기대감을 가질 만하다. 또한 부작용이 적어 안전성이 매우 뛰어난 것으로 알려져 있다.한국비엔씨는 이 안트로퀴노놀에 대한 한국을 비롯한 4개국에 대한 독점 제조와 판매 권리를 확보하고 대만 골든바이오텍사를 통해 미국 FDA에서 승인받은 임상2상시험을 작년 12월에 종료하고 미국FDA에 긴급사용승인 신청을 준비중이다. 최근 7월 7일 미국 FDA와의 사전상담신청 접수를 완료하였고 이를 미국 FDA가 접수를 확인한 상태로 일정기간동안 대만 골든바이오텍사가 제출한 자료들의 적정성에 대하여 미국FDA가 사전검토하게 된다. 사전검토결과를 통해 긴급사용승인 신청을 하게 되면, 미국FDA의 최종검토를 거쳐 긴급사용승인을 획득할 것으로 기대된다. 미FDA승인이 이루어지면 각 국가별로 승인 절차를 거쳐 우수한 효과를 갖고 있는 코로나 19 치료제인 안트로퀴노놀을 공급할 계획이다.