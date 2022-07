매일유업의 디저트 전문 관계사 엠즈베이커스(대표: 조성형)가 신제품 ‘데르뜨 by 바리스타룰스 티라미수 롤케이크’를 출시했다.신제품 데르뜨 by 바리스타룰스 티라미수 롤케이크는 대한민국 NO.1[footnoteRef:1] 커피 바리스타룰스와 브랜드 콜라보레이션을 통해 탄생했다. 1997년 국내 최초로 컵커피를 출시한 이래 컵커피 1위 자리를 고수하고 있는 매일유업만의 특화된 커피 베이스 원재료, 엠즈베이커스만의 제빵 관련 핵심 기술과 축적된 노하우를 바탕으로 차별화된 맛을 즐길 수 있다. [1: 바리스타룰스, 국내 컵커피 시장 점유율 1위 (48%, 2019년 닐슨 자료 기준)]먼저 케이크 시트는 바리스타룰스 그란데 아메리카노를 사용해 진하고 깊은 커피 풍미를 느낄 수 있다. 여기에 은은한 치즈향이 매력적인 청정 뉴질랜드산 마스카포네 치즈와, 진한 커피향이 매력적인 부드러운 크림을 더했다. 마지막으로 진한 코코아 파우더를 뿌려 달콤쌉싸름한 맛의 클래식한 티라미수 롤케이크를 완성했다.바리스타룰스 그란데는 최고등급 싱글오리진 원두로 산지 고유의 개성을 극대화한 대용량 커피다. 그 중에서도 아메리카노는 과테말라 안티구아 최고등급 SHB 원두를 사용해 고유한 향미를 만끽할 수 있다.엠즈베이커스 관계자는 “신제품 데르뜨 by 바리스타룰스 티라미수 롤케이크는 커피 맛집 바리스타룰스와의 협업으로 탄생한 티라미수 롤케이크다. 대한민국 NO.1 커피 바리스타룰스를 직접 사용해 풍부한 커피 풍미가 돋보이고, 바리스타룰스를 비롯한 커피는 물론 우유와도 잘 어울린다”며 “엠즈베이커스는 앞으로도 다양한 신제품을 통해 달콤한 휴식시간을 선사하겠다”고 전했다.신제