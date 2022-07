KB국민은행, 2022 KB창작동화제 시상식 개최 및 창작동화집 발행

KB국민은행(은행장 이재근)은 오는 15일까지 IT 아카데미 ‘IT’s Your Life’ 2기 참가자를 모집한다고 밝혔다.올해 처음으로 시작한 ‘IT’s Your Life’는 ‘KB Dream Wave 2030’ 진로멘토링 사업 중 하나로 체계적인 소프트웨어 교육을 통해 디지털 인재를 양성하는 사회공헌 프로그램이다.이번 ‘IT’s Your Life’ 2기는 대학 졸업자 및 졸업예정자를 대상으로 50명을 선발해 3개월 동안 프로그래밍, 데이터 분석, AI, 웹 개발 등 디지털 인재로 성장하기 위한 IT교육이 진행된다. 비전공자도 참여할 수 있도록 사전학습을 통한 기초교육도 함께 진행될 예정이다. 특히, 다양한 팀 프로젝트를 통해 선발된 우수팀에게는 포상금과 국내 IT 관련 시설 탐방 기회도 제공한다.또한, 교육과정에 전념할 수 있도록 자기주도학습비를 지원하고 취업 경쟁력을 높이기 위한 취업 전문가의 1대1 컨설팅 및 특강도 함께 진행된다. 이와 함께 국내 최대 채용박람회인‘KB굿잡 취업박람회’와 연계해 양질의 일자리를 제공하고 다양한 취업 콘텐츠를 지원할 계획이다.KB국민은행 관계자는 “IT’s Your Life는 양질의 IT교육을 통해 청년의 디지털 역량을 강화하고, IT분야의 핵심 인재로 성장시키기 위한 디지털 인재양성 프로그램이다”며,“IT개발자를 꿈꾸는 많은 청년들이 참여하기를 희망한다”고 밝혔다.한편, 올해 KB국민은행은 2006년부터 지속된 청소년 지원 대표사회공헌사업을 ‘KB Dream Wave 2030’으로 재정비했다. ‘KB Dream Wave 2030’은 ‘함께 꿈꾸는 내일’이라는 슬로건을 필두로 미래세대 육성 및 사회적 가치 창출을 위해 2030년까지 추진할 사회공헌 목표를 수