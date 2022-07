이마트 ‘가격의 끝’ 선언, 필수품 상시 최저가 판매

올해 여름휴가는 친환경 한정판 상품으로 즐길 수 있게 됐다.이마트는 오는 27일(수)까지 이마트앱 이용 고객 및 모바일 영수증 설정 고객에게파라솔, 랜더스 쿨러백, 비치타월 등 여름휴가 한정판 상품 증정 행사를 선보인다.이번 증정 행사는 사회적 거리두기 해제 이후 오랜만에 돌아온 여름휴가를 맞이하여, 불필요한 종이 낭비를 줄여주는‘모바일 영수증’ 사용 독려를 목적으로 기획됐다.특히, 이번 한정판 상품은 글로벌 환경 플랫폼 브랜드‘I AM A SURFER(아이엠어서퍼)’와 협업해 눈길을 끈다. ‘I AM A SURFER (아이엠어서퍼)’는 바다와 밀접하게 관계를 맺고 있는 서퍼의 시각을 통해 지구 온난화 등 기후 변화에 접근, 사람과 자연의 공생을 위해 활동하는 친환경 가상 브랜드다.특별히 상품을 제작하지는 않지만, 산업 전반의 다양한 업태와 콜라보를 진행하여, 환경보호에 대한 국민들의 관심과 실천을 독려하고 있다.이마트는 증정 행사 상품으로 여름휴가 필수품인 파라솔과 쿨러백 그리고 비치타월을 선정했다. 비치타월과 파라솔에는 ‘I AM A SURFER’ 로고를 삽입했으며, 친환경 가치의 공감대를 형성할 수 있는 문구 ‘PLASTIC FREE TOMORROW’, ‘BLUE MIND, BLUE LIFE’를 새겼다.한정판 상품을 받기 위해서는 환경보호 취지에 맞게 모바일 영수증 설정 진행해야 한다.이마트 앱 마이페이지에서 ’모바일 영수증만 받기’를 활성화하면,상품 계산 시 영수증이 이마트 앱을 통해 고객의 스마트폰으로 전송되며, 종이 영수증은 자동으로 발행되지 않는다.발행된 모바일 영수증은 교환, 환불 등에 있어 기존의 종이 영수증과 동일한 효력을 가지며, 증빙 용도 등 상황에 따라 종이 영수증이 필요한 경우에는