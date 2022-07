하이트진로, ‘테라 X 인생네컷’ 컬래버레이션 마케팅 활동 전개

하이트진로가 청정라거-테라의 디지털 광고를 공개했다.하이트진로(대표 김인규)는 본격적인 맥주 성수기를 맞아 ‘청정라거-테라’의 시원하고 청정한 이미지를 느낄 수 있는 디지털 광고를 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다. 광고는 하이트진로 공식 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 디지털 매체를 통해 온에어 예정이다.이번 디지털 광고는 ‘Make Your Beat with TERRA’ 슬로건 아래, 다양한 사람들이 각자 비트에 맞게 테라를 즐기는 모습으로 역동감 넘치는 분위기를 전달한다. 특히, 빠른 비트의 음악과 화면 전환으로 처음부터 끝까지 에너지 넘치는 모습들을 자연스럽게 연출해 몰입도를 높이고 보는 재미를 배가시켰다.광고는 파란하늘 아래 야자수를 배경으로 시원하게 테라 캔을 오픈하며 시작된다. 바다에서 서핑하는 서퍼, 농구장에서 농구하는 운동선수, 골목길에서 춤추는 댄서 등 다양한 직군의 일반인 모델이 여러 장소와 상황 속에서 테라와 함께 여름을 즐기는 모습이 빠르게 지나간다. 광고가 끝났다고 생각하는 순간 록밴드 ‘크라잉넛’이 등장, 대표곡인 ‘밤이 깊었네’를 부르며 ‘Make Your Beat with TERRA’ 카피로 여운을 남기며 마무리 된다.하이트진로 마케팅실 오성택 상무는 “소비자들이 테라와 여름을 즐기는 방식에 공감할 수 있도록 다양한 장소와 상황들을 광고에 담아냈다”며 "앞으로도 소비자들이 테라의 감성을 발견할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.