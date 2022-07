KB금융, 위기 상황 속에서 고객의 든든한 방파제 역할 수행할 것

■ 『2022 하반기 그룹 경영전략회의』에서 사업부문별 ‘3대 실행목표 및

Game Changer’를 주제로 실행방안 논의윤종규 회장, “어려운 시기에 기본으로 돌아가 고객가치 제고를 위해 최선을 다하자”고 강조그룹(회장 윤종규)은 지난 1일 「그랜드 워커힐 서울」에서 윤종규 회장을 비롯한 KB금융그룹 전체 경영진 270여명이 참석한 가운데 그룹의 전략 목표와 방향을 논의하는 『2022 하반기 그룹 경영전략회의』를 개최했다.‘Re:Unite(화합과 소통) & R.E.N.E.W(변화)’를 주제로 `20년 1월 이후 첫 대면회의로 진행된 이번 경영전략회의는 그룹 경영진간 화합과 소통의 장을 마련하고, 물가상승 및 경기침체 우려 등으로 악화된 경영환경 속에서 그룹 차원의 새로운 ‘변화’를 모색하는 자리였다.오전에 개최된 ‘타운홀 미팅’은 경영진들로부터 사전에 전달받은 ‘CEO와 나누고 싶은 이야기’에 대해 윤종규 회장이 하나씩 답하는 형태로 진행되었다. 윤 회장은 ‘미래KB’, ‘Biz 성장전략’, ‘HR/기업문화’ 등 경영진들의 다양한 고민과 질문들에 대해 허심탄회하게 답변했고, 경영진들과 함께 그룹의 미래 방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.CEO 특강에서 윤종규 회장은 “위기가 닥치더라도 고객의 금융자산을 보호하고, 든든한 방파제 역할을 수행하는 것이 금융회사의 핵심이다”며, “어려운 상황이지만, 기후변화 대응을 위한 금융지원, 중소기업에 대한 ESG 컨설팅 등 리딩금융그룹으로서의 사회적 책임을 성실히 수행해 나가자”고 말했다.오후에는 각 사업부문별로 ‘3대 실행 목표 및 Game Changer’를 주제로 논의하는 시간을 가졌다. 5개조(개인/WM/SME, 디지털/IT, 자본시장/CIB, 글로벌, 보험)로 나눠 진행된 분임토의 세션에서는 하반기 전략적 우선순위를 공유하고, 시장의 판을 흔드는 ‘Game Changer’가 될 수 있는 구체적인 실행방안 등을 집중적으로 논의하였다.마지막으로, KB금융그룹 내 고객중심 상품과 서비스 개발을 장려하기 위해 이번에 신설한 「KB Innovation Awards」 시상식은 ‘혁신 STAR상’과 ‘혁신상’으로 구성되어 있는데, 이 중 신용장과 송금 방식의 장점을 결합한 KB국민은행의 ‘KB Payment Usance’가 ‘혁신 STAR상’을 수상했고, KB손해보험의 ‘KB금쪽같은 자녀보험’과 KB증권의 ‘주식선물하기 서비스’가 ‘혁신상’ 을 수상했다.윤종규 회장은 경영전략회의를 마무리하며 “어려운 시기에는 기본으로 돌아가 고객가치 제고를 위해 최선을 다하자”며, “고객을 더 자주 만나고, 정성껏 관리해 드리자”고 말했다.KB금융 관계자는 “경영전략회의가 2년여 만에 대면방식으로 개최되면서, 비대면 방식때보다 더 활발하고 실질적인 논의가 진행될 수 있었다”며, “경영환경의 불확실성이 높아지는 시점에서 경영진들이 모처럼 한자리에 모여, 그룹이 나아갈 방향을 공유하고 구체적인 실행방안들을 머리를 맞대고 도출했다는 점에서 큰 의미가 있었다”고 말했다.[보도자료 사진 1, 2 설명]KB금융그룹 윤종규 회장이 지난 1일 개최된 『2022 하반기 그룹 경영전략회의』에서 경영진 대상으로 특강을 하고 있다.KB금융그룹 2022년 경영전략방향 “ R.E.N.E.W “Reinforce the Core (핵심경쟁력 강화)Expansion of Global & New Biz (글로벌 & 비금융사업 영역 확장)No. 1 Platform (KB스타뱅킹의 역할 확대)ESG Leadership (차별화된 ESG 리더십 확보)World class Talents & Culture (인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현