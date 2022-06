6월 마지막 할인 기회 '72시간 라스트찬스'!

■ 롯데온, 28일부터 30일까지 ‘72시간 라스트찬스’ 행사 진행

- ‘MUST HAVE 썸머템’ 테마로 여름 시즌 인기 상품 모아 최대 72% 할인 판매

- 30일까지 매일 여성복 브랜드 1개 선정해 라이브 방송 진행…여름 원피스 최대 30% 할인

롯데온이 오는 28일부터 30일까지 '72시간 라스트찬스' 행사를 진행한다. 이번 달에는 'MUST HAVE 썸머템'을 테마로 여름 시즌 인기 있는 상품을 최대 72% 할인 판매한다. 행사기간 최대 10% 할인 쿠폰 및 카카오페이 결제 시 사용할 수 있는 추가 10% 할인 쿠폰을 제공한다.롯데온의 ‘72시간 라스트찬스’는 매월 마지막 3일(72시간)동안 한 달간 가장 많은 사랑을 받았던 상품들을 모아 할인 혜택을 제공하는 행사다. 매일 6개 상품을 선정해 특별한 가격에 선보이는 ‘오늘의 특가’ 및 인기 브랜드를 선정해 추가 할인 혜택을 제공하는 '추가할인브랜드', '즉시할인브랜드' 등의 코너를 운영한다.특히, 이번 행사기간에는 여름 시즌 상품을 '폭염극복', '쿨썸머룩', '썸머뷰티' 등으로 나눠 선보이는 'MUST HAVE 썸머템' 코너를 운영해 최대 72% 할인 혜택을 제공한다.대표적으로 덥고 습한 여름철 날씨를 극복하기 위한 상품으로 '신일 선풍기/써큘레이터 모음전'을 진행해 9만 5천원대부터, '위닉스 제습기 BEST 상품 모음전'을 진행해 21만 9천원대부터 판매하며, 여름철 시원한 소재의 침구로 '리브맘 아이스쿨링 쿨매트/쿨이불/쿨패드'를 1만 3천원대부터, '플로라 시어서커/인견/밤부/냉감 여름 이불'을 1만 9천원대부터 판매한다.또한, 여름 휴가를 위한 패션 상품으로 휴가지 인기 신발 '크록스 인기상품 4종'을 5만 6천원대에, '테바 여름샌들/슬리퍼 인기상품'을 모아 2만 4천원대부터 판매하며, '제이에스티나 라탄/에코백' 등 여름 가방 상품을 모아 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 뷰티 제품으로는 자외선 차단을 위한 '에뛰드 순정 디렉터 선크림'과 '순정 무기자차 선크림'을 1만 5천원대에 판매한다. 이 외에도 여름철 먹거리와 물놀이 용품 등 여름 및 휴가 준비를 위한 다양한 상품을 할인된 가격에 준비했다.한편, 27일부터 30일까지 매일 오전 11시에 여름 시즌 인기 여성복 브랜드의 라이브방송을 진행한다. 매일 헤지스레이디스, 라코스테여성, 빈폴레이디스, 타미힐피거여성 등 1개 브랜드를 선정해 방송을 진행하며, 여름 시즌 원피스를 최대 30% 할인 판매한다. 더불어 브랜드별 중복 쿠폰 및 카드사별 할인 혜택도 제공하며, 방송 중 구매 조건 별 모바일상품권, 양말 등을 추가로 증정한다.류승연 롯데온 세일즈운영팀장은 "매월 마지막 3일간 ‘라스트찬스’ 행사를 진행해 한 달간 인기 있었던 상품을 모아 최대 72% 할인 판매한다"며 "이 달에는 여름 시즌 인기있는 상품을 모아 여름 및 휴가를 준비하는 고객이 합리적으로 쇼핑할 수 있도록 준비했다"고 말했다.