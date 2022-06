엄재동 대한항공 (25,950 -0.38%) 화물사업본부장(오른쪽)이 첸 추안렌(Chen Chuanren) ATW 아태지역 편집장(Senior Editor)과 기념사진을 촬영하고 있는 모습 대한항공 , ‘2022 ATW 올해의 화물 항공사’상 수상 대한항공 은 6월 21일(현지시간) 카타르 도하에서 열린 '에어 트랜스포트 월드(Air Transport World, 이하 ATW)' 시상식에서 '2022년 올해의 화물 항공사(Cargo Operator of the Year)'상을 수상했다.이번 대한항공 의 올해의 화물 항공사 선정은 코로나19로 글로벌 항공업계가 사상 최악의 위기에 처한 가운데, 화물운송 노하우와 뛰어난 서비스 품질을 바탕으로 화물 부문에서 보인 탁월한 성과가 높이 평가됐기 때문이다.한편 대한항공 은 지난 2021년 ‘올해의 항공사(Airline of the Year)’에 선정된데 이어 2년 연속으로 세계적 항공 전문매체 ATW의 선택을 받게 됐다.