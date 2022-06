우리은행, ‘2022년 상반기 IT부문 신입행원 채용’실시󰠀 IT 개발 역량 보유한 우수 인재 채용으로 미래 경쟁력 강화󰠀 입행 후 그룹 IT 계열사인 우리FIS 파견근무 등 실무역량 강화󰠀 올해 초 일반직 100여명 채용에 이은 두 번째 채용우리은행(은행장 이원덕)은 미래 금융시장을 이끌어갈 IT부문 우수 인재를 선발하기 위해 21일부터 ‘2022년 상반기 IT부문 신입행원 채용’을 진행한다고 밝혔다.올해 초 일반직 100여명에 이은 두 번째 채용으로 모집 인원은 50여명이며, ▲서류전형 ▲코딩테스트 ▲1차/2차 면접전형을 거쳐 최종 선발한다. 개발 역량을 보유한 인재를 채용하기 위해 IT 관련 전공자(직업계고 포함)와 관련 자격증 보유자, 삼성청년소프트웨어아카데미(SSAFY) 등 주요 IT부트캠프 수료자를 우대 채용한다.특히 이번 채용에서는 포트폴리오 면접, PT 면접으로 구성된‘IT 인사이트 면접’으로 직무역량을 평가하고,‘심층 인성면접’으로 금융인이 갖춰야 할 기본 소양을 평가한다. 또한 최종 선발된 인원은 핵심 개발인력으로 양성하기 위해 그룹 IT 계열사인 우리FIS에 일정 기간 파견 근무하게 되며, 파견 기간 종료 후 우리은행의 디지털/IT 관련 부서에 배치될 예정이다.우리은행 관계자는“고객 중심 금융플랫폼 기업으로 더욱 빠르게 도약하기 위해 역량 있는 인재들을 적극적으로 채용할 계획”이라며, “우리은행과 함께 미래 금융시장을 이끌어 갈 우수한 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 밝혔다.