KB국민은행, 메타버스 공간에 'KB청춘마루' 오픈

KB국민은행(은행장 이재근)은 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO)에 'KB청춘마루 in 큽월드(KB world)'를 오픈했다고 밝혔다.'KB청춘마루 in 큽월드'는 오프라인으로만 즐길 수 있었던 홍대거리의 랜드마크인 KB청춘마루 내부 전시와 루프탑 공간을 메타버스에서 체험해볼 수 있다. 또한 밀리터리 미로존, 점프맵에서 게임도 즐길 수 있으며 차박존, 트리하우스 등 다양한 콘셉트의 공간을 구성해 MZ세대 고객이 새로운 경험을 누릴 수 있도록 했다.또한 KB국민은행은 오는 6월 20일까지 ‘KB청춘마루 in 큽월드’ 오픈 기념 이벤트도 실시한다. ‘KB청춘마루 in 큽월드’에서 인증샷을 찍고 해시태그(#청춘마루, #큽월드)와 함께 개인 인스타그램 또는 페이스북 계정에 업로드한 고객 중 50명을 추첨해 배스킨라빈스 모바일상품권 등 다양한 경품을 증정한다.KB국민은행 관계자는 “KB청춘마루의 메타버스 오픈을 통해 온·오프라인의 경계를 넘어 더 많은 고객과 소통할 수 있을 것으로 기대한다”며, “윤종규 KB금융 (57,700 +1.76%) 그룹 회장이 신년사에서 밝힌 디지털을 통한 최고의 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 채널을 기반으로 더욱 다채로운 경험과 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 사회적 거리두기가 완화되면서 KB청춘마루 오프라인 공간에서도 버스킹, 대관 등 다양한 문화·예술 콘텐츠를 진행하고 있다. 홍대의 문화소비 트렌드에 맞춘 크리에이티브 셀프 스튜디오도 오픈해 MZ세대의 니즈에 맞춘 서비스를 제공하고 있다.자세한 내용은 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 틱톡에 '큽큽큽'을 검색해 확인할 수 있다.