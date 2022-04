U+아이들나라, 어린이 눈높이 맞춤 디자인으로 iF 어워드 본상 수상

U+ 아이들나라, 어린이 눈높이 맞춤 디자인으로iF 어워드 본상 수상세계 3대 디자인 시상식 2022 iF 디자인 어워드서 TV&모바일 부문 수상캐릭터 적용 리모컨·아이트레킹 기반 홈 구성에 높은 점수 … 자사 핵심 서비스에 고객 눈높이 맞는 UX 구축 예정 LG유플러스 (14,650 +0.34%) (대표 황현식, www.lguplus.co.kr)는 자사의 영유아 전용 플랫폼 ‘U+아이들나라’가 세계 3대 디자인 시상식인 ‘2022 iF 디자인 어워드’에서 TV&Mobile 부문 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.‘iF 디자인 어워드’는 독일의 국제 포럼 디자인이 주관하는 국제적인 디자인상으로, 독일 ‘레드닷 디자인 어워드’, 미국 ‘IDEA 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 대회로 꼽힌다. 올해 iF 디자인 어워드에는 역대 최다인 1만 1천여개의 국내외 작품이 출품돼 경쟁을 펼쳤다.U+아이들나라가 이번에 iF 디자인 어워드에서 본상을 수상하게 된 것은 2020년 U+아이들나라 개편 당시 고객 인터뷰와 아이트레킹 기술을 활용해 직관적으로 구성한 아이 맞춤 홈 화면과 U+아이들나라 오리지널 캐릭터인 유삐를 적용한 아이 전용 리모컨 등이 높은 점수를 받았기 때문으로 풀이된다.특히 IPTV와 모바일의 서비스 첫 화면은 U+아이들나라에 등장하는 주요 캐릭터를 이용해 카테고리 단추를 만들었다. 이 때문에 한글을 모르는 어린 자녀들도 캐릭터 아이콘으로 메뉴를 쉽게 찾을 수 있다. U+아이들나라 전용 리모콘은 어린이들이 사용하기 쉽도록 일반 리모콘 대비 절반 수준의 크기와 부드러운 재질에 초점을 맞춰 제작됐다.앞서 U+아이들나라는 생동감 있는 인터랙션을 통한 새로운 감성경험 측면에서 높은 점수를 받아 2018년에도 iF 디자인 어워드 커뮤니케이션 디자인 부문에서 본상을 수상한 바 있다.향후 LG유플러스 는 U+아이들나라 뿐만 아니라 U+TV(IPTV) 등 자사 핵심 서비스에서 고객 눈높이에 맞춘 UX를 구축하기 위해 전문가 인터뷰, 고객 조사 등 이용자의 목소리를 직접 듣고 디자인에 반영할 계획이다.U+아이들나라는 국내 최초 유아동 맞춤 교육 서비스로, ▲영어유치원 ▲책 읽어주는 TV 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다. 지난해 기준 누적 이용자 5,000만명을 돌파하는 등 인기를 얻고 있다. LG유플러스 관계자는 “고객 눈높이에 맞춘 UX 디자인이 이번 어워드에서 좋은 평가를 받아 수상하게 됐다”며 “앞으로도 LG유플러스 의 핵심 서비스들에 자녀와 부모가 모두 만족할 수 있는 디자인을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.한편, LG유플러스 는 현재까지 iF 디자인 어워드에서 8년 연속 총 25개의 상을 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받고 있다. 지난해에는 ‘제품 디자인’과 ‘커뮤니케이션’ 부문에서 수상의 영예를 안은 바 있다. 이 같은 성과를 바탕으로 LG유플러스 는 5년 연속 수상 기업에게 주어지는 ‘톱 라벨(Top Label)’을 인증도 받았다.