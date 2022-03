KB국민은행, 『KB쿠폰북적금』 with 요기요 출시 기념 사전 이벤트 시행

- 적금 가입 시 최고 연 4% 금리와 요기요 할인쿠폰 제공

- 사전 이벤트 응모 후 가입한 고객에게 추가 경품 지급

KB국민은행(은행장 이재근)은 오는 4월 10일까지 ‘KB쿠폰북적금’ with 요기요 출시를 기념해 사전 이벤트를 실시한다고 밝혔다.이번 이벤트는 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 ‘요퀴즈’ 정답을 맞히고 ‘KB쿠폰북적금’을 가입하면 참여할 수 있다. 참여 고객에게는 1천만원에 응모 고객 수를 나눈 금액을 포인트리로 전원 지급한다. 정답이 틀리더라도 이벤트 참여 후 ‘KB쿠폰북적금’을 가입한 고객에게는 추첨을 통해 스타프렌즈 크로플메이커 또는 파리바게뜨 모바일상품권을 증정한다.‘KB쿠폰북적금’ with 요기요는 요기요 할인쿠폰 혜택을 담은 적금상품으로 오는 4월 11일부터 24일까지 2주 동안 KB스타뱅킹을 통해 가입이 가능하다. 가입기간은 6개월이고 월 1천원부터 30만원까지 자유롭게 납입할 수 있다. 기본이율은 연 1.4%이며 ▲매일매일 성공 우대이율 최고 연 0.5%p ▲마이데이터 우대이율 연 1.0%p ▲주택청약종합저축 우대이율 연 1.0%p ▲KB스타뱅킹 이체 우대이율 연 0.1%p를 포함해 최고 연 4% 이자율이 제공된다.또한, ‘KB쿠폰북적금’ with 요기요 가입 시 3,000원 요기요 할인쿠폰이 기본 제공되며 회차별로 진행되는 매일매일 저축 미션 성공 시 최대 12개의 요기요 할인쿠폰을 받을 수 있다.KB국민은행 관계자는“매일매일 꾸준한 소액 저축으로도 높은 금리와 요기요 할인쿠폰, 추가로 경품까지 얻을 수 있는 이번 이벤트에 많은 관심 부탁드린다”며, “앞으로도 다양한 기업과의 협업을 통해 고객분들께 푸짐한 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.