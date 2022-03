‘TNFD’ 참여

· ‘자연 및 생물다양성 보존’에 대한 선제적 대응 목적

· 글로벌 기업들과 자연 관련 재무정보 공개 기준 수립 및 대응 전략 논의

신한금융그룹(회장 조용병)은 29일 기업의 자연 관련 재무정보 공개 기준을 수립하기 위한 이니셔티브인 『TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)』에 참여한다고 밝혔다.



TNFD는 자연 및 생물다양성 보존을 저해할 수 있는 위험성을 인식하고 이에 따른 영향도를 측정해 기업의 변화를 촉구하기 위해 출범한 글로벌 협의체다. 현재 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI), 유엔개발계획(UNDP) 등의 국제기구와 BoA, 블랙록, AXA 등 약 300여개의 글로벌 기업들이 참여하고 있다.



신한금융은 TNFD 참여를 통해 금융산업이 자연에 미치는 장ᆞ단기적 위험을 측정하고 글로벌 기업들과 함께 관련 정보 공개를 위한 기준 수립 및 대응 전략을 논의할 예정이다. 또한 환경 전문가들의 연구 결과를 바탕으로 국내 기업들의 자연에 대한 관심도를 제고하고 참여를 독려할 계획이다.



신한금융그룹 조용병 회장은 “이번 TNFD 참여를 통해 자연과 생물다양성 보존의 문제를 금융의 시각으로 새롭게 바라볼 수 있게 됐다”고 말하며 “신한금융은 앞으로도 이해관계자들과 함께 다양한 관점의 그룹 ESG 경영 전략을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.



한편, 신한금융은 그룹의 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’를 바탕으로 'ESG 실행'에 집중하고 있다. 특히 그룹사 ESG 전략지표 운영, 탄소중립 실행력 확보, ESG 투자 확대 등 핵심 프로젝트를 기반으로 ESG 경영을 실천하고 있다.