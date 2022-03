- 5년 이상 TOP100 랭크 중인 방탄소년단의 ‘봄날’, 매년 봄에 최고 순위

- 장범준은 기존 ‘벚꽃 엔딩’ 대신 ‘흔들리는 꽃들 속에서…’로 최근 2년간 각광

- ‘봄날운쏭’ 이벤트로 이름과 성별, 생년월일 입력하면 운명의 봄 노래 추천

봄날 대표 곡으로 ‘벚꽃 엔딩’을 능가하는 노래가 있을까? 멜론이 지난 5년간의 차트 데이터를 바탕으로 봄 시즌을 대표하는 곡들을 발표했다. 카카오 (103,000 -0.48%) 엔터테인먼트(대표 이진수, 김성수)의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)은 본격적으로 찾아온 봄 시즌을 맞아 지난 5년간 멜론에서 인기있었던 대표적 곡들을 분석하는 한편 각자에게 어울리는 봄 노래를 추천하는 ‘봄날운쏭’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.멜론에 따르면, 매년 날씨가 온화해지는 3월엔 멜론차트 TOP100에서 제목에 ‘벚꽃’이 들어간 곡이 두각을 나타냈다. 대표적인 곡이 버스커 버스커의 ‘벚꽃 엔딩’과 HIGH4(하이포)와 아이유가 함께 부른 ‘봄 사랑 벚꽃 말고’이다. 각각 2012년과 2014년에 발매된 ‘벚꽃 엔딩’과 ‘봄 사랑 벚꽃 말고’는 이후 매년 봄 시즌이 되면 ‘차트 역주행’을 하며 ‘봄 캐럴’ 곡으로 화제를 모았다.‘벚꽃 엔딩’은 월간 기준 지난 2020년 4월에 60위를 기록한 이후 작년 봄에는 TOP100 진입을 하지 못했다. ‘봄 사랑 벚꽃 말고’도 3~4월 모두 TOP100에 들었던 이전과는 다르게 작년에는 벚꽃이 만개하는 4월에만 TOP100에 모습을 드러냈다.반면, 2017~2021년 5년 사이 3~5월 동안 한 번도 빠짐없이 월간 TOP100에 들었던 봄 스타일의 곡은 방탄소년단 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)' 앨범의 타이틀곡 '봄날'이다. 2017년 2월 발매 이후 5년 넘게 줄곧 TOP100 자리를 지키고 있는 K-POP 대표 스테디셀러인 이 곡은 봄 시즌에 최고 순위에 올랐다가 날씨가 쌀쌀해지면 소폭 하락하는 모습을 매년 보이는 중이다.‘벚꽃 엔딩’을 부른 버스커 버스커의 리더 장범준은 최근 봄 시즌엔 새로운 곡으로 각광 받고 있다. 지난 2019년 한 드라마 OST로 부른 ‘흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야’는 2020년 4월 4위에 오르며 그해 월간 최고 순위에 올랐고, 작년에도 봄 시즌인 3월 17위에 랭크하며 연중 제일 높은 순위를 보였다.해외 아티스트 중에서는 미국 싱어송라이터 라우브(Lauv)가 2018년에 발매한 ‘Paris In the Rain’이 19년부터 3년 연속으로 3~5월에 TOP100을 랭크하였다. 작년 ‘Paris In the Rain’은 비가 많이 오는 봄부터 초여름까지 꾸준히 TOP100에 들다가 8월이 되면서부터 100위 밖으로 내려갔다.멜론은 각자에게 어울리는 봄 노래를 추천해주는 ‘봄날운쏭’ 이벤트를 15일 낮 12시부터 다음달 5일까지 진행한다. 멜론 내 ‘봄날운쏭’ 이벤트 페이지에서 이름과 성별, 생년월일을 입력하면 나의 운명적인 봄 노래가 바로 보여진다. 이후 확인된 ‘봄날운쏭’ 노래를 주변 지인들에게 카카오 톡으로 공유하면 이벤트에 자동으로 응모된다. 멜론은 봄 노래와 함께 프리미엄 호캉스를 즐길 수 있도록 서울 시내 최고급 호텔 숙박권을 3명에게 지급하는 등 이벤트에 참여한 이용자 43명에게 추첨을 통해 푸짐한 경품을 제공할 예정이다. 카카오 엔터테인먼트 조은영 멜론서비스본부장은 “만물이 소생하는 봄은 그 특유의 기운과 어울리는 히트곡을 매년 탄생시켜 왔다”며 “멜론에선 나와 어울리는 봄 노래를 운세 풀이 형태의 이벤트로 재미나게 알아볼 수 있으니 많은 관심 부탁드린다”라고 밝혔다.