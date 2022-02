롯데케미칼, 첨단소재사업 고객 맞춤 솔루션의 미래 담은

█ 회사의 비전과 첨단소재사업 제품 솔루션 소개하는 쇼룸 ‘Tech & Future Hall’ 오픈 …다양한 샘플 전시와 멀티미디어 설비로 구성

경험을 제공할 것” 롯데케미칼 (229,000 +0.66%) 이 의왕사업장에 첨단소재사업의 미래 전략과 고객 맞춤 솔루션을 소개하는 쇼룸 ‘Tech & Future Hall(테크 앤 퓨처 홀)’을 리뉴얼 오픈했다. 다양한 제품 샘플 전시와 멀티미디어 설비로 방문하는 고객들에게 흥미를 유발할 것으로 기대된다.379㎡ 규모에 총 4개의 공간으로 리뉴얼한 ‘Tech & Future Hall’은 롯데케미칼 의 탁월한 소재 기술을 바탕으로 만들어가는 고부가 소재의 미래를 보여준다.먼저 ‘Vision Zone’에서는 롯데그룹과 롯데케미칼 의 소개와 함께 회사의 국내외 주요 사업을 보여준다. 중앙과 양측면의 대형 스크린으로 입장부터 몰입감을 더한다.‘Solution Zone 1’에서는 대표 및 신규 제품의 전략 용도를 소개한다. 모바일, 가전, TV, OA는 물론 항균/항바이러스 소재 등 11개의 테마로 샘플 실물을 전시했다. 이와 동시에 샘플 주변에 터치스크린과 태블릿PC를 통해 자세한 설명도 볼 수 있어 제품에 대한 이해를 돕는다.‘Solution Zone 2’에서는 모빌리티 용도 제품을 보여준다. 경량화, 차별화, 고기능성, 친환경 등 총 4개의 테마로 나눠 롯데케미칼 의 강점을 다양한 제품 전시와 함께 소개했다.‘Solution Zone 3’에서는 회사의 친환경 제품 등 ESG 사례, 선행디자인과 인테리어 자재등 차별화 솔루션을 소개한다.이외에도 롯데케미칼 은 선행디자인 쇼룸인 ‘A View(에이뷰)’도 함께 리뉴얼 오픈했다. A VIEW(Keep an Authentic VIEW to Value, Imagine and Explore your Way)는 ‘진실된 관점으로 가치 있는 상상을 탐구하는 길’이란의 의미로, 스페셜 소재 디자인 및 솔루션을 소개한다. 롯데케미칼 의 차별화된 디자인 역량을 보여줌과 동시에 고객에게 맞춤형 제안을 진행한다. 롯데케미칼 관계자는 “이번에 리뉴얼 오픈한 쇼룸은 롯데케미칼 첨단소재사업의 현재와 미래를 담았다”라며 “ 롯데케미칼 의 다양한 솔루션을 소개함으로써 방문하는 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.