안트로퀴노놀, 오미크론 및 델타변이 코로나19 바이러스에 효과적일 것으로 기대

현재 코로나19 바이러스감염 환자와 관련하여 오미크론 변이 바이러스 확산과 델타변이 바이러스의 감염이 문제되고 있다. 오미크론 변이는 2021년 11월 남아프리카공화국에서 첫 발견이 보고되었고, 델타변이는 인도에서 최초 발생한 것으로 알려져 있다.문제는 코로나19 백신을 접종받은 사람도 감염이 일어나는 이른바, “돌파감염”이 발생한다는 것이다. 백신을 접종받으면 중증이나 사망으로 이어질 확률은 낮아지지만 감염력이 매우 높은 오미크론 감염은 분명 위협이 되고 있는게 사실이다.오미크론 변이 바이러스는 델타변이 바이러스보다 기관지에서 70배 빠르게 증식하고 치명률은 91%, 입원율은 51% 감소하는 것으로 알려져 있다. 그러나, 오미크론 변이 바이러스는 워낙 감염력이 높고 면역시스템이나 2차 백신 접종자의 면역을 회피하기 때문에 문제가 되고 있다.2차 백신 접종자는 30~40% 방어효과를 보이고 중증으로 입원할 확률을 70%줄이는 반면, 3차 추가접종자는 75%의 방어효과를 보이고 중증으로 입원할 확률을 88% 줄이는 것으로 알려져 있다.문제는 3차 백신 접종률이 지난 2월 5일 기준으로 54%를 넘었으나 아직 미접종자가 많고 오미크론 변이 바이러스 예방 백신은 승인, 출시되지 않은 상황이다. 따라서, 오미크론 변이 바이러스 감염자가 빠른 속도로 증가하고 있어, 치명률은 델타 변이 바이러스보다 낮지만 많은 발병환자와 이에 따른 중증환자와 사망자가 늘어날 수 있다는 우려가 커지고 있는 상황이다. 이를 해결하기 위해서는 오미크론 변이 바이러스에 감염된 환자중 중증으로 갈 확률이 높거나 중증으로 입원한 환자를 치료하기 위한 치료전략과 치료제의 적시 공급이 절실한 상황이다.오미크론 변이 바이러스는 스파이크 단백질, 껍데기 단백질, 막 단백질, 뉴클레오캡시드 단백질등의 구조단백질과 비구조단백질 3,4,5,6,12,14에서의 변이가 발생하여 총 60개의 위치에서 변이가 발생한 것으로 알려져 있다.흥미로운게 NSP12같은 RNA의존 RNA 증폭효소 비구조 단백질이나 종간 보존성이 높은 것으로 알려져 있는 NSP5같은 3-CL 분해효소 단백질에서도 변이가 발생했다는 것이다. 이는 코로나-19치료제로 승인된 렘데시비어나 화이자의 팍스로비드도 오미크론 변이 바이러스에 대하여 방어효과를 일부 발휘하지 못할 수도 있다는 점이다.따라서, 오미크론 변이 바이러스가 변이를 일으키지 않은 상보적인 위치를 보유하고 있는 단백질인 NSP7이나 NSP8같은 비구조단백질을 타겟팅하는 치료제 개발전략이 필요할 수 있다. 한국비엔씨 (21,900 +3.55%) 는 대만의 골든바이오텍사를 통해 개발중인 안트로퀴노놀이 바이러스의 진입, 이동, 증식에 관여하는 Rho GTPase(RAS유사그룹A의 GTP가수분해효소)의 기질을 억제하면서 이와 상호작용하는 NSP7 단백질을 억제함으로써 바이러스 중개 내부막 변형을 차단하여 오미크론 변이 바이러스의 증식을 억제할 수 있다고 이론적으로 추정하고 있다. NSP7은 코로나 바이러스의 종 차이에도 높은 상보성을 유지하는 것으로 알려져 있다(출처: “Dysregulation of Cell Signaling by SARS-COVID2” Rahul K. Suryawansh외 in Trends in Microbiology 2021, Col,29.No.3).한편, 오미크론 변이나 델타 변이 바이러스에 대한 항바이러스 효과와 코로나19 바이러스 감염으로 발생한 환자의 염증과 폐기능 저하 및 폐손상을 동시에 막을 수 있는 치료제의 역할이 절실한 상황이다.따라서, 이론적인 작용기전상으로 오미크론 변이 바이러스나 델타 변이 바이러스에 방어효과를 보일 수 있고, 항염증과 항 폐섬유화 효과를 모두 보유한 안트로퀴노놀은 코로나19 바이러스 치료 후보물질로서 높은 기대감을 가질 만하다. 또한 안전성이 매우 뛰어난 것으로 알려져 있다. 한국비엔씨 는 이 안트로퀴노놀에 대한 한국, 러시아, 터키, 우크라이나에 대한 독점 제조와 판매 권리를 확보하고 대만 골든바이오텍사를 통해 코로나19 치료 후보물질로서 미국 FDA에서 승인받은 임상2상시험을 작년 12월에 종료하고 임상시험 결과 분석을 진행중이다. 지난 일주일간 러시아는 112만명, 터키는 71만명, 우크라이나는 24만명, 한국은 20만명의 확진자가 발생했으며, 사망자는 4,600명, 1,500명, 1,100명, 131명이 각각 발생하였다(WHO통계). 3월말에서 4월중에 최종 임상시험 결과보고서를 통해 그 효과와 안전성을 확인하고 대만 골든바이오텍사는 미국 FDA에 긴급사용승인을 신청할 계획이다. 긴급사용승인 신청후 긴급사용승인 요건을 갖추면 수개월내에 미FDA 긴급사용승인을 획득할 것으로 기대된다. 미FDA승인이 이루어지면 각 국가별로 승인 절차를 거쳐 안트로퀴노놀을 공급할 계획이다.