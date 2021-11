에스코어, 전략적 파트너와 함께 마이데이터 사업 강화

티시스·아이티아이즈와 마이데이터 사업 확대 업무협약(MOU) 체결

에스코어의 플랫폼 기술·컨설팅 역량과 파트너의 업종 전문성을 결합해 국내 마이데이터 사업 공동 수행

컨설팅∙소프트웨어 개발사 에스코어(대표 최재섭)는 마이데이터 사업 확대를 위해 티시스, 아이티아이즈와 각각 업무 협약(MOU)을 체결했다.이번 MOU를 통해 3사는 에스코어가 개발한 마이데이터 플랫폼 'iMDP(intelligent MyData Platform)'를 기반으로 마이데이터 사업 발굴 및 시스템 구축을 수행할 계획이다.내년 1월부터 시행되는 마이데이터 사업은 신용정보 주체인 고객의 동의를 받아 여러 금융기관에 흩어져 있는 신용정보를 한 곳에 모아 조회 및 관리하는 것으로, 금융회사는 이를 토대로 고객에게 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있다.iMDP는 대용량 데이터의 안정적인 수집과 전송에 특화된 마이데이터 서비스 전용 솔루션으로, 퍼블릭 클라우드 활용 및 고객사 설치형 둘 다 가능하다. 에스코어는 현재 시중 은행 등 금융 고객을 확보하고 iMDP를 적용한 마이데이터 관리 체계 구현을 지원하고 있다.에스코어는 티시스, 아이티아이즈에 iMDP 플랫폼 교육 및 프리세일즈를 제공하고, 온·오프라인 공동 마케팅 활동을 전개할 예정이다.이를 통해 에스코어는 금융∙공공 분야로 플랫폼 기반 마이데이터 사업 확장을 기대하고 있다.금융 업종에서 마이데이터 사업 협력에 나선 에스코어와 티시스는 에스코어가 iMDP 플랫폼과 기술 서비스를 담당하고, 티시스가 사업 발굴부터 프로젝트 수행 전반을 총괄한다.에스코어와 아이티아이즈는 금융∙공공 업종에서 사업 공동 발굴, 시스템 구축 등 마이데이터 사업 협력에 나서며, 아이티아이즈는 iMDP 플랫폼 리셀러 역할도 맡는다.최재섭 에스코어 대표는 "에스코어는 데이터 컨설팅 역량과 소프트웨어 기술이 집약된 iMDP를 기반으로 고객이 원하는 마이데이터 서비스를 제공하고 있다"며 "앞으로 파트너와의 전략적 협력을 더욱 확대해 고객의 마이데이터 비즈니스 성공에 기여하겠다”라고 말했다.티시스는 2004년 설립된 태광그룹 계열 토탈 IT 서비스 기업이다. 그룹내 IT 아웃소싱 서비스를 시작으로 금융·방송· 통신·제조·공공 등 대외로 사업을 확장하고 있다. 특히 보험·금융 및 모바일분야에서 구축∙운영 등 IT 기술력을 인정받고 있다.아이티아이즈는 금융 기반 AI 및 빅데이터 서비스, 클라우드 기반 디지털 플랫폼을 제공하고 있다. 주요 금융기관과 정부 부처 등을 고객으로 확보 중이다.