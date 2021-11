KB국민은행, Z세대를 위한 금융플랫폼 ‘리브 Next’ 출시

① N (No 신분증, 계좌, 수수료): 신분증도 계좌도 수수료도 없이 자유롭게 ② EX (Easy & eXciting): 간편하고 신나게 ③ T (True): KB금융그룹과 함께하는 ‘찐(眞)’ 금융

N (No 신분증, 계좌, 수수료) 10대 전용 서비스 - 리브포켓, 편의점 충전





‘리브포켓’을 통해 수수료 없이 송금하거나 입금할 수 있으며 ATM입출금이 가능하다. 또한 Pay 기능이 탑재돼 카드가 없어도 KB Pay 온·오프라인 가맹점에서 결제도 가능하다. 이용 한도는 일 30만원, 월 200만원, 보유 한도는 50만원이다.



또한 은행보다 편의점이 익숙한 10대 고객을 위해 편의점 충전 서비스가 제공된다. 편의점 충전 서비스는 리브포켓 이용 고객을 위한 서비스로, 은행 대신 전국의 CU 편의점에서 수수료 없이 입금이 가능한 서비스다. CU 편의점 직원에게 리브넥스트 화면에 띄워진 바코드와 현금을 제시하면 즉시 리브포켓으로 입금된다.



E.X (Easy & EXciting) 간편하고 신나는 금융 경험 - 송금 즐겨찾기 위젯, 스티커 리워드 & 머니다이어리, 메인 화면 차별화



송금 즐겨찾기 위젯을 통해 더욱 간편한 송금 서비스가 제공된다. 자주 송금을 보내는 수신인을 선택해 휴대폰의 위젯에 설정해두면 앱을 찾지 않아도 한 번의 터치로 간편하게 송금 메뉴로 진입이 가능하다.



일명 ‘다꾸(다이어리꾸미기)’ 감성에 익숙한 Z세대 고객의 취향을 반영해 스티커 리워드와 머니다이어리(용돈기입장)가 제공된다. 스티커 리워드는 리브넥스트 안에서 금융 활동(회원가입, 프로필 등록, 송금, 결제 등)에 대한 보상으로 제공되며 고객은 스티커를 활용해 머니다이어리를 꾸미고, 일정 개수를 모아 이벤트로 제공하는 실물 상품 쿠폰으로 교환할 수 있다.



메인 화면은 ‘점과 선’ 그래픽을 활용하여 역동적이고 재미있게 구성했다. 향후 회원끼리 주고 받을 수 있는 ‘하트(좋아요)’ 개수 등 고객의 상황에 따라 개인화해 제공될 예정이다.



T (True)



리브넥스트는 고객과 함께한 오랜 경험과 노하우가 있는 KB국민은행에서 만들어지는 앱인 만큼 Z세대 고객이 금융을 ‘제대로’ 시작할 수 있도록 지원한다. 은행의 안전한 금융 인프라를 제공할뿐만 아니라



KB국민은행 관계자는 “앞으로 AI, 메타버스 등 새로운 트렌드를 접목해 리브넥스트의 서비스를 확장해 나가겠다”며, “미래 금융의 주역인 Z세대 고객 의견에 귀를 기울여 더욱 새로운 금융 경험을 제공하겠다”고 밝혔다. 리브넥스트에서는 신분증이 없는 10대 고객도 개설 가능한 만 14세에서 18세 전용 선불전자지급 수단인 ‘리브포켓’ 이 제공된다. ‘리브포켓’은 본인 명의 휴대폰 인증을 통해 10대 고객이 직접 개설할 수 있으며 고유번호가 부여돼 계좌 없이도 금융 거래가 가능하다.‘리브포켓’을 통해 수수료 없이 송금하거나 입금할 수 있으며 ATM입출금이 가능하다. 또한 Pay 기능이 탑재돼 카드가 없어도 KB Pay 온·오프라인 가맹점에서 결제도 가능하다. 이용 한도는 일 30만원, 월 200만원, 보유 한도는 50만원이다.또한 은행보다 편의점이 익숙한 10대 고객을 위해 편의점 충전 서비스가 제공된다. 편의점 충전 서비스는 리브포켓 이용 고객을 위한 서비스로, 은행 대신 전국의 CU 편의점에서 수수료 없이 입금이 가능한 서비스다. CU 편의점 직원에게 리브넥스트 화면에 띄워진 바코드와 현금을 제시하면 즉시 리브포켓으로 입금된다.E.X (Easy & EXciting) 간편하고 신나는 금융 경험 - 송금 즐겨찾기 위젯, 스티커 리워드 & 머니다이어리, 메인 화면 차별화송금 즐겨찾기 위젯을 통해 더욱 간편한 송금 서비스가 제공된다. 자주 송금을 보내는 수신인을 선택해 휴대폰의 위젯에 설정해두면 앱을 찾지 않아도 한 번의 터치로 간편하게 송금 메뉴로 진입이 가능하다.일명 ‘다꾸(다이어리꾸미기)’ 감성에 익숙한 Z세대 고객의 취향을 반영해 스티커 리워드와 머니다이어리(용돈기입장)가 제공된다. 스티커 리워드는 리브넥스트 안에서 금융 활동(회원가입, 프로필 등록, 송금, 결제 등)에 대한 보상으로 제공되며 고객은 스티커를 활용해 머니다이어리를 꾸미고, 일정 개수를 모아 이벤트로 제공하는 실물 상품 쿠폰으로 교환할 수 있다.메인 화면은 ‘점과 선’ 그래픽을 활용하여 역동적이고 재미있게 구성했다. 향후 회원끼리 주고 받을 수 있는 ‘하트(좋아요)’ 개수 등 고객의 상황에 따라 개인화해 제공될 예정이다.T (True) KB금융 (56,300 -0.71%) 그룹과 함께하는 ‘찐(眞)’ 금융리브넥스트는 고객과 함께한 오랜 경험과 노하우가 있는 KB국민은행에서 만들어지는 앱인 만큼 Z세대 고객이 금융을 ‘제대로’ 시작할 수 있도록 지원한다. 은행의 안전한 금융 인프라를 제공할뿐만 아니라 KB금융 그룹 내·외부의 폭넓은 상품 및 콘텐츠와 연계해 확장된 서비스를 제공할 계획이다. Z세대 고객의 첫 금융을 함께할 추가 서비스로 리브포켓 이용 고객을 위한 저축과 AI 기반의 금융서비스 등이 제공될 예정이다.KB국민은행 관계자는 “앞으로 AI, 메타버스 등 새로운 트렌드를 접목해 리브넥스트의 서비스를 확장해 나가겠다”며, “미래 금융의 주역인 Z세대 고객 의견에 귀를 기울여 더욱 새로운 금융 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.