12일까지 Like Green 홈페이지서 LG화학 대학생 멘토단 2기 모집

환경/과학 분야 전문가들의 밀착 교육 받으며 ESG 분야 리더로 성장 기회

아동청소년 멘티 이끌며 친환경 지식 전달…그린콘서트·그린패스티벌에도 직접 참여

