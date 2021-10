신한금융그룹(회장 조용병)은 29일 한국기업지배구조원이 발표한 ‘2021년 KCGS ESG 평가 및 등급 공표’에서 국내 금융기관 최초로 2015년부터 7년 연속 통합 A+ 등급을 획득했다고 밝혔다.



한국기업지배구조원은 매년 국내 상장기업의 지속가능성을 제고하기 위해 ▲환경, ▲사회책임, ▲기업지배구조 부문을 평가해 ESG등급을 공표하고 있다. 신한금융은 2021년 평가결과 통합등급 A+ 과 함께 全 부문에서 A+ 평가를 받았다.신한금융은 지난 9월 발표한 그룹의 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’을 토대로 탄소 중립 전략인‘Zero Carbon Drive’추진, 친환경 금융지원 등 탄소 감축을 위해 노력하고 있다.또한 지역 맞춤형 일자리 사업, 초등돌봄 공동육아나눔터 설립, 청년 해외 취업 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하고 있으며 이사회 내 ESG전략위원회를 통해 ESG경영을 선도하고 있다.



신한금융 관계자는 "금융을 통해 선한 영향력을 만들어내기 위해 그룹의 모든 임직원이 함께 노력하고 있다” 며, “앞으로도 리딩금융그룹으로서 지속가능경영을 통해 고객과 사회로부터 존경 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 끝ㄴ,

