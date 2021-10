KB국민은행, 새로운 KB스타뱅킹 서비스 오픈

No.1 종합금융플랫폼으로 힘찬 도약!

개편을 기념해 ‘국민 One-Pick’ 이벤트 실시

KB국민은행(은행장 허인)은 새로운 KB스타뱅킹 서비스를 오픈했다고 밝혔다.이번 오픈은 앱의 접근 및 사용 등 모든 부분이 ‘고객(나)’를 위한 맞춤형 서비스에 초점을 맞춰 개편돼 진행됐다. 주요 변화 방향은 ▲더욱 심플하게 더욱 쉽게! (Simple & Easy) ▲더 빠르게 더 안전하게! (Speedy & Secure) ▲내게 필요한 정보만 쏙쏙! (Suitable for Me) ▲ 차별화 전문화된 KB자산관리! (Specialized WM) ▲ 금융을 넘어 세상으로 KB스타뱅킹과 함께! (Super Platform) 등이다. 이를 기반으로 고객에게 최상의 맞춤형 서비스를 제공하겠다는 전략이다.더욱 심플하게 더욱 쉽게! (Simple & Easy)홈 화면에서는 대표 계좌를 설정할 수 있어 원하는 계좌를 등록해 잔액 확인과 이체를 빠르게 할 수 있다. 계좌 등록은 KB국민은행 상품뿐만 아니라 타 은행, 증권, 저축은행 계좌 등 최대 5개까지 가능하다. 또한 이체 거래 시 내용 입력이 완료되면 진행 버튼을 별도로 누르지 않아도 다음 거래 화면으로 자동 전환되도록 구현해 편의성을 높였다.더 빠르게 더 안전하게! (Speedy & Secure)자동로그인 기능을 이용하면 로그인 절차를 생략할 수 있다. 앱을 실행하면 별도의 인증 단계 없이 아이콘 터치만으로 구동돼 원하는 거래를 빠르고 편리하게 시작할 수 있다. 로그인 보안성을 높이기 위해 KB모바일인증서 이용 시 ‘패턴 선 숨기기’ 기능도 신설했다.내게 필요한 정보만 쏙쏙! (Suitable for Me)고객이 즐길 수 있는 유용한 금융콘텐츠를 신설했으며, 기존 KB스타알림에서 제공되던 130여개 알림 콘텐츠에 신규 알림콘텐츠를 추가해 약 170개의 알림서비스가 별도의 앱 다운로드 없이 제공된다.차별화 전문화된 KB자산관리! (Specialized WM)고객중심의 제안형 맞춤 자산관리 서비스 ‘마이자산관리’ 가 신설됐다. 마이자산관리의 특징은 은행 자산 외에도 타 금융회사 및 비금융 자산까지 포함하는 폭넓은 고객 데이터를 기반으로 한다는 점이다. 증권, 보험 등 타 금융업권의 거래 정보 및 부동산ᆞ자동차 등 비금융 자산정보까지 활용해 고객의 자산을 보다 정확하게 진단할 수 있다.금융을 넘어 세상으로 KB스타뱅킹과 함께! (Super Platform) KB금융 (58,700 -0.68%) 그룹의 허브 역할을 수행하는 확장형 종합금융플랫폼으로서 고객에게 토털 금융 서비스를 제공한다. KB증권의 ‘Easy 주식 매매’ 서비스, KB국민카드의 ‘KB Pay 간편결제’, KB손해보험의 ‘스마트 보험금 청구’ 등 KB금융 그룹 6개 계열사의 핵심 서비스를 만날 수 있다.한편 KB국민은행은 11월 30일까지 개편을 기념해 ‘국민 One-Pick’ 이벤트를 실시한다. 이벤트 대상은 KB스타뱅킹 업데이트 후 알림(Push) 동의 설정 고객이다. 신청 방법은 서비스 내용과 추첨 경품을 확인해보고 ‘가장 기대되는 New 서비스’를 선택해 응모하면 된다. ▲‘맞춤 알림 서비스’를 선택한 1명에게는 제네시스 G80 ▲‘자동로그인 서비스’를 선택한 10명에게는 LG OLED EVO 65인치 ▲‘ KB금융 그룹 통합서비스’를 선택한 30명에게는 아이패드 프로 5세대 ▲‘자산관리 통합서비스’를 선택한 10만명에게는 스타벅스 쿠폰을 제공한다.새로운 KB스타뱅킹은 기존 앱을 업데이트하면 이용할 수 있다. 기존 KB스타뱅킹에 로그인하면 새로운 KB스타뱅킹 출시 안내 팝업창이 표출되며, 이를 클릭하면 안드로이드 사용자는 ‘Play스토어’, iOS 사용자는 ‘App스토어’로 업데이트가 가능하도록 이동된다.KB국민은행 관계자는 “릴레이 형식의 주 단위 이벤트를 통해 새로운 KB스타뱅킹 서비스를 고객에게 안내할 예정이다”며, “금융을 넘어 No.1 종합금융플랫폼으로 거듭난 KB스타뱅킹의 고도화된 서비스에 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.