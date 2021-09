LG전자, IDEA 디자인상 대거 수상..."최고상은 LG 스탠바이미(StanbyME)"

LG 스탠바이미는 올해 세계 3대 디자인상 모두 석권하며 디자인 경쟁력 인정

혁신 디자인은 인테리어로 활용하기에도 충분...인체공학 디자인도 장점

최고상인 금상(Gold) 포함해 총 10개 어워드 수상

공기청정기 알파 등이 동상(Bronze) 수상 제품에 선정코드제로 A9S 오브제컬렉션, 스타일러 등 프리미엄 생활가전도 대거 수상디자인경영센터장 이철배 전무 “고객의 삶에 영감을 주는 디자인을 지속 선보일 것” LG전자 (139,500 -1.06%) (066570, www.lge.co.kr)가 세계적 권위를 인정받는 디자인상 IDEA(International Design Excellence Awards)에서 최고상을 포함해 총 10개 상을 받으며 제품 디자인 우수성을 입증했다.무선 프라이빗 스크린 LG 스탠바이미(StanbyME)가 어워드 최고상에 해당하는 금상(Gold)을 수상했다. LG 스탠바이미는 앞서 iF 디자인 어워드 2021과 레드닷 디자인 어워드 2021에서도 본상을 수상하며 올해 열린 세계 3대 디자인상을 석권했다.IDEA는 미국산업디자이너협회(IDSA: Industrial Designers Society of America)가 주관하는 디자인상으로 올해로 41회째를 맞는다. 매년 산업디자인 분야에 크게 기여한 제품 디자인을 선정해 수상한다. 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 권위 디자인상으로 꼽힌다.금상 수상작인 LG 스탠바이미는 기존 TV와는 차별화된 무빙스탠드 디자인이 특징이다. 패브릭 마감 후면은 깔끔하면서도 고급스러운 느낌을 주고, 화면을 시청하지 않을 때에 인테리어 오브제로도 충분히 활용할 수 있다.시청하는 자세에 맞춰 화면 위치를 자유롭게 조절할 수 있는 인체공학 디자인도 장점이다. ▲화면 좌우를 앞뒤로 각각 65도까지 조정하는 스위블(Swivel) ▲위아래로 각각 25도까지 기울이는 틸트(Tilt) ▲시계 및 반시계 방향 각각 90도 회전하는 로테이팅(Rotating)을 모두 지원한다. 화면 높이도 위아래로 최대 20cm 내에서 조절할 수 있다.올레드 TV, 워시타워 등 LG전자 를 대표하는 프리미엄 가전들도 두루 차별화된 디자인 경쟁력을 인정받았다.▲마치 예술 작품을 연상시키는 LG 올레드 에보(OLED evo)의 슬림 디자인을 보다 돋보이게 만들어주는 갤러리 스탠드 ▲바(bar) 타입 디자인을 탈피하고 유려한 곡선 디자인을 활용한 LG 사운드 바 에클레어(Soundbar Eclair) ▲선과 여백을 최소화해 매끄러운 심리스 디자인을 갖춘 원바디 세탁건조기 LG 워시타워 ▲집안 어느 공간에 놓아도 조화로운 디자인의 LG 퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파 등 4개 제품은 나란히 동상(Bronze)을 수상했다.LG 스타일러, LG 코드제로 A9S 오브제컬렉션, LG 퓨리케어 듀얼정수기, LG 인스타뷰 씽큐 오븐, LG 울트라기어 게이밍 스피커 등 총 5개 제품도 본상(Finalist)를 받으며 디자인 우수성을 인정받았다. LG전자 디자인경영센터장 이철배 전무는 “좋은 디자인은 고객이 추구하는 라이프스타일을 실현하고 개성을 표현할 수 있도록 돕는 것”이라며 “앞으로도 고객의 삶에 영감을 주는 디자인을 지속 선보일 것”이라고 말했다.