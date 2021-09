2021. 9. 14... 하나금융그룹, ESG 경영 확산을 위한

글로벌 환경 이니셔티브 『PCAF』 가입... ■ 금융거래로 인한 온실가스 배출량을 글로벌 표준에 맞춰 투명하게 측정 및 공개

측정된 배출량을 바탕으로 과학적 방법론을 적용한 탄소 배출량 감축 목표 수립

그룹 ESG 중장기 추진 목표인 「2030 & 60」과 「ZERO & ZERO」달성 위한

환경·사회적 책임 역할에 적극 참여하나금융그룹(회장 김정태)은 금융의 사회적 기여 확대를 통한 ESG 경영 확산 및 저탄소 경제체제로의 이행 촉진을 위해 글로벌 환경 이니셔티브인 ‘PCAF(탄소회계금융협회, Partnership for Carbon Accounting Financials)’에 가입했다고 밝혔다.‘PCAF’는 금융기관들의 투자 및 금융거래로 인한 온실가스 배출량을 투명하게 측정 및 공개하도록 통일된 탄소회계 표준을 제공하는 글로벌 금융기관들의 파트너십이다.'PCAF'에 가입한 금융기관들은 동일한 회계기준을 바탕으로 온실가스 배출량을 측정 및 공개함으로써 객관성과 투명성에 기반한 탄소 배출량 감축 이행이 가능해진다.하나금융그룹은 이번 ‘PCAF’ 가입을 통해 보다 투명한 기준으로 탄소 배출량 측정에 나설 예정이며, 이를 바탕으로 과학적 방법론을 적용해 그룹 사업장 및 자산 포트폴리오에 대한 탄소 배출량 감축 목표를 수립할 계획이다.먼저 하나금융그룹은 2050년까지 전 사업장의 탄소중립 달성을 위해 2020년도 온실가스 배출량 총 63,946tCO₂eq를 기준으로 2030년까지 배출량의 20%를 감축한다는 구체적인 단계적 목표를 설정한 바 있다.또한 이번 ‘PCAF’ 가입을 통해 사업장 별 탄소 배출량 감축 목표를 SBTi(과학적 탄소배출량 감축 목표, Science Based Targets initiative) 기준으로 재조정 예정이며, 2022년에는 그룹의 ‘자산 포트폴리오 탄소 배출량’(Financed Emission) 목표도 공개할 계획이다.하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 “하나금융그룹은 이번 ‘PCAF’ 가입을 통해 탄소 배출량을 투명하게 측정 및 공개하고, 실현 가능한 구체적인 탄소 배출량 감축 목표를 수립·이행함으로써 지속가능한 성장을 위한 환경·사회적 책임과 역할에 적극적으로 앞장서겠다”고 밝혔다.한편, 하나금융그룹은 올해 4월 ‘함께 성장하며 행복을 나누는 금융’의 실천을 위해 「Big Step for Tomorrow」라는 ESG 비전을 수립하고 그룹 ESG 중장기 추진 목표인 「2030 & 60」, 「ZERO & ZERO」를 바탕으로 기후 변화 대응 및 그룹의 ESG 금융 확산을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다.하나금융그룹은 올해 3월 ‘TCFD(기후변화 관련 재무정보공개 협의체, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)’ 지지 선언 이후 상반기 중 주요 대출 자산에 대한 기후리스크 분석 수행을 완료했으며 이를 반영한 TCFD이행 보고서를 지난 7월 발간했다.또한 지난 7월 「하나금융그룹 지속가능금융 프레임워크」 제정을 통해 온실가스 多배출산업 관리를 위한 그룹 공통 기준을 마련하는 등 ESG 금융 확대 및 투명한 실적 관리를 위한 다양한 기반을 마련해오고 있다.