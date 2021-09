신라스테이, 파격 혜택 제공 ‘온 유어 신라스테이 시즌4’ 패키지 출시 ◇ 패키지 이용고객 중 추첨 통해 총 195명에 3억 1천만원 상당의 파격 혜택 제공 ◇ 1등(13명), 신라스테이 1,000시간 STAY 이용권, 조식 10회 등 8가지 혜택 담긴 바우처북 2등(26명), 프리미엄 홈피트니스 6개월 이용권과 애슬레저 브랜드 젝시믹스 10만원 상당 교환권 3등(39명), 신라스테이 조식 20회 이용권 제공 ◇ 호캉스와 함께 건강한 습관 형성하는 '리추얼 라이프' 콘셉트로 MZ세대 감성 저격’

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 코로나로 지친 고객을 위해 또 한번 파격적인 이벤트로 ‘온 유어 신라스테이 (Own Your Shillastay) 시즌4’를 선보인다.올해로 네번째 맞는 ‘온 유어 신라스테이 (Own Your Shillastay)’는 매년 이색적인 콘셉트와 파격적인 경품을 제공하는 신라스테이의 대표 상품으로 ‘온 유어 신라스테이’ 패키지 이용고객 중 추첨을 통해 총 195명에게 파격적인 혜택을 제공한다.이번 ‘온 유어 신라스테이 시즌4’는 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있는 ‘리추얼 라이프(Ritual Life)’를 콘셉트로 운동, 명상 등 건강한 일상 루틴을 만들고 나만을 위한 프라이빗한 시간을 즐길 수 있도록 다채로운 혜택이 담긴 ‘온 유어 스테이, 온 유어 라이프(Own Your Stay, Own Your Life)' 패키지 출시와 함께 프로모션을 진행할 예정이다.프로모션은 전국 신라스테이 13곳에서 이용할 수 있는 숙박권과 다양한 혜택이 담긴 라이프 스타일 바우처북 등 총 195명에게 3억 1천만원 상당의 파격적인 경품을 선사할 예정이다.1등 당첨자 13명에게는 원하는 시간만큼 신라스테이를 자유롭게 이용할 수 있는 신라스테이 1,000시간 이용권과 식사권, 홈피트니스 등 8가지를 이용할 수 있는 혜택이 담긴 라이프 스타일 바우처북이 제공된다.숙박권은 신라스테이 13곳 어디서나 사전예약을 통해 이용 할 수 있으며, 바우처북에는 프라이빗한 객실 이용에 도움이 되도록 OTT 연동 기기(셋톱박스) 대여, 신라 셀프 사진관, 코바 커피 20회, 레스토랑 이용권과 마보(마음보기) 명상 App 1년 이용권으로 구성됐다.레스토랑 이용권은 신라스테이 ‘카페(café)’의 조식 뷔페 10회(회당 2인)와 중∙석식 뷔페 10회(회당 2인) 이용권으로 구분해 제공하며, 조∙중∙석식 모두 전국 13곳 원하는 지점에서 사용할 수 있다.또한 1등 당첨자에게는 건강한 운동습관 형성을 위한 혜택으로 호텔신라 운동 연구소의 온라인 코칭 전문 트레이너에게 코칭을 받을 수 있는 삼성 홈 피트니스 프리미엄 6개월 강습권과 트렌디한 디자인이 돋보이는 애슬레저 브랜드 젝시믹스(XEXYMIX)의 10만원 상품권, 여기에 웨어러블 밴드도 함께 제공해 보다 효과적인 홈 트레이닝을 체험할 수 있도록 했다.이 밖에도 2등 26명에게는 삼성 홈 피트니스 프리미엄 6개월 강습권과 젝시믹스 10만원 상품권, 3등 39명은 신라스테이 조식 20회 이용권 등 건강한 라이프 스타일을 위한 풍성한 혜택이 제공되며, 4등과 5등에게는 각각 신라스테이 뷔페 레스토랑 5만원 식사권 1매, 신라스테이 시그너처 베어 1개가 경품으로 제공될 예정이다.‘온 유어 신라스테이’ 패키지 구성은 △객실(1박), △시간 체크 보틀(1개), △경품 응모권(1매)로 구성됐다. 구성품인 시간 체크 보틀은 물 마시는 생활 습관 형성에 도움을 주는 아이템으로, 물병에 시간과 동기 부여를 주는 메시지가 기재되어 있어 매 시간 규칙적으로 물 마시는 습관을 기르게 해준다.패키지는 10월 31일까지 전국 13개 신라스테이 전 지점에서 만나볼 수 있으며, 패키지 이용객 중 경품 응모 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 195명의 당첨자를 선정, 당첨자는 신라스테이 공식 홈페이지 게시 및 개별 통보될 예정이다.