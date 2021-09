신라스테이, 추석연휴 혼추족 위한 '마이 퍼펙트 홀리데이' 패키지 출시

신라스테이, 추석연휴 ‘혼추(나홀로 추석)족’ 위한 ‘마이 퍼펙트 홀리데이’ 패키지 출시 ◇ 추석 연휴 맞아 나만을 위한 취미생활 즐기고 셀프 케어로 재충전 할 수 있는 ‘추캉스’ 패키지 ◇ OTT 서비스로 드라마 정주행하고 ‘명상 App’로 힐링 타임 보내는 ‘나 홀로 추석’

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 다가오는 추석을 맞아 나홀로 추석을 즐기는 ‘혼추족’을 위한 ‘마이 퍼펙트 홀리데이(My Perfect Holiday)’ 패키지를 선보인다.‘혼추족’은 혼자 추석을 보내는 사람들을 일컫는 신조어로 특히 최근들어 사회적 거리두기로 인해 추석 연휴 기간 중 불필요한 모임이나 이동을 자제하고 자신만을 위한 휴식과 재충전을 위해 연휴를 보내고자 하는 ‘혼추족’이 증가하고 있다.‘마이 퍼펙트 홀리데이’ 패키지는 나홀로 프리이빗한 ‘언택트 추석’을 보낼 수 있도록 다양한 아이템들로 구성했다.패키지는 휴식을 즐길 수 있는 객실과 함께 신라스테이의 엄선된 조식 뷔페 메뉴 중 원하는 음식을 직접 담아 객실에서 맛볼 수 있는 조식 TO GO 도시락과 넷플릭스, 유튜브 등 다양한 플랫폼의 콘텐츠를 즐길 수 있는 OTT 연동 기기(셋톱박스) 대여 서비스를 제공한다. OTT 연동 기기를 활용해 평소 보고 싶거나 미뤄두었던 영화, 드라마를 마음껏 감상할 수 있으며, 영화와 드라마 정주행을 더욱 재미있게 즐길 수 있도록 CGV 고메 팝콘도 함께 증정한다.또한 내 손으로 직접 만들고 완성하는 데 즐거움을 느끼는 DIY 취미 키트도 선착순으로 제공돼 취향에 따라 다양한 취미 생활을 체험해볼 수 있고, 최근 힐링 트렌드로 인기를 끌고 있는 ‘명상’을 쉽고 재미있게 배울 수 있는 ‘마보(마음보기)’ 명상 앱 이용권과 동국제약의 마데카 릴리프 홀리데이 패키지 3종(스킨토너, 에센스, 클렌징폼)도 제공돼 가을철에 규칙적인 스킨 케어 습관에 도움에 준다.패키지는 △객실(1박), △’마보’ 명상 앱 (3개월 이용권), △동국제약 마데카 릴리프 홀리데이 패키지 본품 (3종), △딜라이브 셋톱박스 대여, △CGV 고메 팝콘(1개), △조식 TO GO 도시락(1인), △하하포포네숲 DIY 키트(1개, 선착순 제공)으로 구성됐으며, 9월 26일까지 신라스테이 전국 13개 전 지점에서 이용할 수 있다.