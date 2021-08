아주 특별한 '2020 기업시민보고서' 발간

정보 ‘전달’이 아닌, 이해관계자가 원하는 정보 ‘공유’통해 ESG 커뮤니케이션 강조

기후변화 관련 재무정보 및 해외 사업장 ESG 이슈 대응 등 정보 공개 확대

포스트 코로나 시대를 맞아 도전을 지속하는 ‘글로벌 종합사업회사’의 모습 강조

기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 정보공개 압박이 심화하고 있는 가운데, 포스코인터내셔널 (21,200 +0.95%) 이 아주 특별한 기업시민보고서를 발간해 이해관계자의 주목을 받고 있다. 이해관계자와 제대로 소통하는 기업만이 지속성장의 미래를 열어갈 수 있다는 회사의 의지를 반영했기 때문이다. 포스코인터내셔널 (대표이사: 주시보)이 최근 발간한 2020 기업시민보고서의 핵심 테마는 ‘ESG 커뮤니케이션’으로, 전달자가 아니라 수용자 관점에서 다양한 이해관계자들이 알고 싶어하는 내용들을 대폭 담았다.보고서에 Global ESG Issue Paper를 별도로 구성, 회사의 미얀마 사업에 대한 정보를 투명하게 제공함으로써 최근 비상사태로 증가한 이해관계자의 우려를 경감시키기 위한 적극적인 소통을 시도했다. 이에 더하여, ‘20년 3월 국내 기업 최초로 선언한 팜사업 환경사회정책(NDPE, No Deforestation, No Peat, No Exploitation) 준수를 위한 실행계획 이행 현황과 고충처리절차를 공개하는 등 전사적인 ESG 리스크 관리 의지를 강조했다.또한 기후변화가 글로벌 경제에 미치는 영향이 가속화함에 따라, 최근 글로벌 화두로 떠오른 TCFD* 권고안 가이드라인을 기준으로 기후변화가 회사에 미치는 영향을 선제적으로 공개하고, 장기적 관점의 재무적 의사결정에 기후변화 리스크를 반영하기 위한 활동과 추진계획을 담았다.더불어, 포스코그룹의 '기업시민' 경영이념 성과를 활동영역(Business, Society, People)별로 구분해 하이라이트로 소개했다. 2020년 주요 활동 성과를 UN SDGs 지표와 연결해 제시하는 한편, 회사가 2030년까지 달성하고자 목표한 SDG 지표에 대한 누적 성과 및 달성도를 공개하는 등 기업시민 경영이념 실천을 위한 노력을 부각했다. 포스코인터내셔널 ESG 담당자 서은정 과장은 인터뷰를 통해 “회사는 오랜 시간동안 이해관계자들과 직접 소통한 경험을 바탕으로, 기업시민보고서에 무엇을 어떻게 담아 공유할지에 대해 고민해왔다”며, “회사가 전달하고 싶은 정보보다는 이해관계자와 공유해야 하는 정보를 보고서에 담아 진정한 소통을 시도했다”고 밝혔다.ESG경영이 비즈니스의 기본이 되고, ESG리포트 발간이 유행처럼 번지는 요즘, 포스코인터내셔널 의 진지한 자기성찰과 기후변화가 미치는 영향 등을 담은 차별화된 기업시민보고서가 신선해 보이고, 포스코인터내셔널 의 향후 행보를 주목하게 된다.