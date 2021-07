웃음이 피식~! ‘김갑생할머니김 팝업스토어’

롯데백화점 본점 지하1층에서 7/23(금)~29(목), 7일간 ‘김갑생할머니김 팝업스토어’ 전개

구독자134만 유튜브 채널 ‘피식대학’ 內 ‘재벌 3세 캐릭터 이호창’ 세계관 제품이 현실로!

롯데백화점 유튜브 채널 ‘오떼르’ 웹예능 속 백화점의 세계관을 통해 MZ세대와 소통 강화

롯데백화점이 대세 유튜브 채널 ‘피식대학’의 B대면 데이트 속 재벌 3세 캐릭터 ‘이호창’의 세계관을 현실로 구현한 ‘김갑생할머니김 팝업스토어’를 전개한다. 가상의 세계관(universe)과 현실을 섞는(mix) 믹스버스(Mixverse) 마케팅을 통해 MZ 고객들에게 새로운 경험을 선사할 계획이다.관객과 소통할 무대가 없어진 코미디언들이 소통을 위해 만든 유튜브 채널 '피식대학'은 다양한 부캐와 가상의 세계관을 통해 최근 뜨거운 인기를 얻고 있다. 특히 '피식대학'의 B대면 데이트에 등장하는 시가총액 500조원의 코스피 1위 기업 '김갑생할머니김'의 미래전략실 본부장 '이호창'은 MZ세대 사이에서 최고의 인기로, 그 인기에 힘입어 ‘성경식품’과 협업해 실제 '김갑생할머니김' 2종을 출시하기도 했다. 이에 롯데백화점은 최고의 스타 '이호창'의 세계관을 현실로 구현한 팝업스토어를 열고, 팬들을 위한 굿즈 '김갑생할머니김 2종'을 포함한 ‘성경식품’의 다양한 김 제품과 고객참여형 이벤트를 준비했다.롯데백화점은 7/23(금)~7/29(목), 7일간 본점 지하1층 식품관에 ‘김갑생할머니김 팝업스토어’를 전개한다. 이번 팝업스토어에서는 ‘김갑생할머니김’ 디자인을 활용한 체험존을 구성하여 고객들에게 쇼핑의 즐거움을 더한다.우선, 피식대학과 성경식품의 ‘지도표성경김’이 협업하여 탄생한 ‘김갑생할머니김’을 판매한다. ‘재래식탁김’과 ‘참돌자반’ 2종으로 구성되어 있다. 또한, 성경식품에서 새롭게 출시한 ‘프리미엄김 3종 시리즈’를 처음으로 선보인다. 곱창돌김으로 만든 프리미엄 제품으로, ‘재래김’과 ‘아보카도 김’, ‘히말라야 핑크솔트 김’으로 구성된다.이와 함께 ‘김갑생할머니김 팝업스토어’를 찾은 고객을 위해 다양한 프로모션도 진행한다.우선, 매장을 찾은 고객들에게 “양념으로 얼룩진 흰 쌀밥을 감싸줄 수 있는 건 김 한 장이다”, “김 for Prime Life, ESG for Green Life”, 등 ‘김갑생할머니김’의 명언이 담긴 ‘명언 카드’를 선물로 증정한다. 또한, ‘김갑생할머니김 팝업스토어’ 방문 인증 사진과 함께 필수해시태그 (#롯데백화점김갑생할머니김)가 포함된 게시물을SNS에 업로드 시 추첨을 통해 총 5분께 ‘김갑생할머니김 SET’를 증정하는 이벤트도 진행된다.롯데백화점은 하반기 새롭게 오픈하는 ‘롯데백화점 동탄점(8월)’과 ‘롯데프리미엄아울렛 타임빌라스(9월)’에도 ‘김갑생할머니김 팝업스토어’를 추가로 전개할 예정이다.한편, 롯데백화점은 지난2월부터 유튜브 채널 ‘오떼르 Hauteur the day’을 오픈하고, 백화점의 새로운 세계관을 통해 MZ세대와 소통하고 있다. 공주 컨셉의 부캐인 이달의 소녀 '츄, 희진'이 진정한 공주의 자격 오떼르를 얻기 위해 미션을 수행하는 웹예능으로 매주 수요일 오후 6시 30분에 새로운 에피소드를 공개한다. 해당 채널은 구독자 5만명, 영상 평균 조회수 17만을 기록하며 백화점의 다양한 컨텐츠를 고객들에게 전달하고 있다.롯데백화점 현종혁 고객경험부문장은 “메타버스와 부캐의 세계관, 믹스버스 마케팅을 통한 컨텐츠와 제품들의 콜라보는 새로운 트렌드를 넘어 하나의 문화로 자리잡고 있다”며, “쇼핑하는 즐거움과 새로운 경험의 재미를 함께 느낄 수 있는 최신 트렌드에 맞는 이슈 컨텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.”라고 전했다.