신라스테이, 본격 여름 휴가철 맞아 ‘바캉스’ 패키지 출시 ◇ 물놀이에 필요한 다양한 아이템 제공으로 간편한 바캉스 즐길 수 있도록 구성 ◇ 독립된 테라스와 월풀 욕조 갖춘 ‘테라스온돌’ 객실에서 한적하고 시원한 여름휴가 즐기기

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 본격적인 바캉스 시즌을 맞아 호텔과 인접한 해변, 워터파크 등에서 물놀이를 즐기며 휴가를 보낼 수 있는 다양한 패키지를 출시했다.바캉스하면 빼놓을 수 없는 물놀이를 즐길 수 있는 상품인 ‘서머 에센셜(Summer Essential)’패키지를 선보인다.‘서머 에센셜’ 패키지는 물놀이에 필요한 다양한 아이템을 기프트로 제공하고 간편하게 휴가를 떠날 수 있는 ‘레디 투 바캉스(Ready to Vacance)’ 콘셉트로 구성했다.이용객에게는 호텔 수영장 또는 해변에서 유용하게 사용할 수 있는 물놀이 가방 키트와 자외선으로부터 피부를 보호할 수 있는 선스틱이 제공되며 여름 시즌에만 한정 수량으로 제작돼 매년 큰 인기를 끌고 있는 신라스테이 여름 시즌 한정판 베어를 제공받을 수 있다.패키지 구성은 △객실(1박), △엘르 스윔웨어 물놀이 가방 키트(1개), △아비브 퀵 선스틱 프로텍션 바(1개), △신라스테이 서머 리미티드 베어(1개)로 구성됐으며, 8월 말까지 이용 가능하며 전국 신라스테이 중 야외 수영장을 보유한 해운대, 서부산점과 해변 인근에 위치한 울산, 제주점과 워터파크와 인접한 동탄 및 천안점에서 선보인다신라스테이 서부산은 어린 자녀를 동반한 가족을 위해 즐거움과 안전을 고려해 기획한 ‘언택트 키즈 스파(Untact Kids Spa)’ 패키지도 준비했다.패키지는 어린이들이 안심하고 뛰놀 수 있는 독립된 야외 테라스와 넉넉한 공간을 자랑하는 온돌 타입 객실을 이용할 수 있는 것으로 온 가족이 함께 떠나는 휴가에 제격이다.‘테라스 온돌’ 객실은 자쿠지(월풀 욕조)가 비치된 독립된 야외 테라스 공간이 있는 객실로, 테라스에서 가족끼리 오붓하게 물놀이를 즐긴 후 온돌룸에서 한적하고 시원한 휴가를 보낼 수 있다.이용고객에게는 어린이용 물놀이 키트, 유기농 간식으로 구성된 객실 내 키즈 미니바, 조식 TO GO 도시락 등 알찬 혜택도 준비돼 있다.패키지 구성은 △테라스 온돌룸(1박), △엘르 스윔웨어 키즈 물놀이 키트(1개), △객실 내 키즈 미니바, △조식 TO GO 도시락(2인)으로 구성됐으며, 8월 말까지 신라스테이 서부산에서 이용 가능하다.한편, 신라스테이 해운대에는 최고층인 18층에 루프탑 수영장이 위치해 있어 오션뷰와 석양을 감상할 수 있고, 서부산점은 빌딩 숲 한가운데에서 야외 수영을 즐기는 이국적인 분위기와 여유로움을 만끽할 수 있다. 이 밖에도 신라스테이 제주는 이호테우해변, 삼양해수욕장, 동탄점은 캐리비안 베이 등 워터파크와 가까워 도심 속 바캉스를 즐기기에 최적의 입지를 자랑하고 있다.