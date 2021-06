CJ제일제당 비비고, ‘왕교자 본부장 공개채용 프로젝트’ 진행

왕교자 마니아 찾는 ‘제 1의 본부장’ 이벤트 실시… 선발과정 유튜브 공개

소비자들이 비비고 왕교자를 더 재밌게 즐길 수 있도록 다양한 마케팅 활동 이어갈 계획

국내 냉동만두 시장에서 압도적인 1위 자리를 지키며 '국민만두'로 사랑 받고 있는 '비비고 왕교자'가 누구보다 왕교자에 진심인 '왕교자 찐팬 찾기'에 나선다. CJ제일제당 (455,000 -2.15%) 은 '비비고 왕교자 마니아'를 찾는 '제1의 본부장 왕교자 왕팬을 찾습니다' 프로젝트를 실시한다고 11일 밝혔다.이번 이벤트는 아나운서 배성재와 웹툰작가 주호민이 진행자로 나서 '인류의 미래 먹거리인 만두를 책임질 본부장을 뽑는다'는 콘셉트로 기초상식테스트, 면접 등 실제를 방불케 하는 입사지원 과정을 통해 '제 1의 본부장'을 선발한다.선발된 본부장에게는 왕교자를 1년간 무료로 즐길 수 있는 순금 카드와 명품 동양란, 크리스탈 본부장 명패 등을 제공한다. 선발 과정은 영상으로 제작해 총 3편에 걸쳐 유튜브 tvND 스튜디오 채널에 공개할 예정이다. 제1의 본부장은 6월 10일부터 24일까지 이벤트 페이지((http://www.futureofmandu.com)를 통해 지원할 수 있다.이 밖에도 더 많은 팬들이 비비고 왕교자를 즐길 수 있도록 6월 10일부터 7월 7일까지 '비비고 왕교자' 기초 상식 테스트를 풀어보는 '왕교자 왕팬' 이벤트를 실시한다. 테스트에서 80점을 넘긴 참가자에게는 추첨을 통해 왕교자 순금배지, 직화오븐, 비비고 왕교자 등 다양한 선물을 제공한다. 또한 지원자 전원에게는 CJ더마켓에서 사용 가능한 비비고 왕교자 할인쿠폰을 증정한다. CJ제일제당 관계자는 "국민만두 비비고 왕교자를 소비자들이 더 재미있게 즐길 수 있도록 신제품 론칭쇼 콘셉트의 '뉴 왕교자 언팩쇼'에 이어 팬들에게 보답하는 왕교자 왕팬찾기 이벤트를 준비했다"면서 "앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 소비자들을 만날 계획"이라고 말했다.