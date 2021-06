신라스테이, 백신 접종 고객 위한 ‘인센티브 패키지’ 선보인다

신라스테이, 전국 13곳 동시 진행 백신 접종 고객 위한 ‘인센티브 패키지’ 선보인다 ◇ 접종 당일 병원에서 호텔로 이동시 1만원 택시비 제공 ◇ ‘케어 키트’, 얼리 체크인∙레이트 체크아웃 서비스로 회복에 도움될 다양한 혜택으로 구성 ◇ 접종 고객에게는 7월 31일까지 뷔페 레스토랑 이용시 20% 할인 혜택

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 코로나19 백신 접종 고객에게 혜택을 주는 백신 접종 인센티브 패키지를 선보인다.이번 인센티브 패키지는 백신접종 고객이 편안한 객실에서 휴식하고 안락한 분위기의 뷔페 레스토랑 ‘카페(café)’에서 신선한 식재료로 만든 메뉴로 식사하며 빠른 회복에 도움이 될 수 있도록 했다. 또한 충분한 휴식을 위해 얼리 체크인 및 레이트 체크아웃 혜택도 더했다.‘백신 접종 스페셜 인센티브(I Got The Shot)’ 패키지는 코로나19 백신접종을 1차 이상 완료한 고객을 대상으로 백신 접종 당일 이용 고객에게는 병원에서 호텔로 이동 시 최대 1만원의 택시 요금을 지원하고 발열이나 두통 완화에 도움을 줄 수 있는 붙이는 쿨패치와 비타민 음료 등으로 구성된 ‘케어 키트’도 제공할 예정이다.패키지는 △객실(1박), △조식(2인), △얼리 체크인 12시 및 레이트 체크아웃 오후 2시(금,토,일은 제외), △백신 접종 당일 스페셜 특전(택시비 최대 1만원 지원, 케어 키트 1개)로 구성됐으며, 6월14일부터 7월 31일까지 신라스테이 전 지점에서 이용 가능하다.신라스테이 뷔페 레스토랑 ‘카페(café)’에서도 백신 접종 고객을 위한 할인 혜택의 인센티브를 제공한다.1차 백신 접종 또는 접종 완료 고객은 전국 13개 신라스테이 ‘카페’에서 20% 할인된 가격으로 최대 4인까지 뷔페를 이용할 수 있다.이용을 원하는 고객은 사전 예약 후, 예방접종 증명서를 지참하고 레스토랑을 방문하면 할인을 제공받을 수 있다. 할인 혜택은 중, 석식 뷔페에 적용되며 조식 뷔페는 제외된다. 뷔페 이용 금액 및 중, 석식 운영 시간은 지점별 상이하다.한편 신라스테이 상품 담당자는 “보다 많은 고객들이 코로나19 백신 접종에 적극 동참해 건강하고 활기찬 일상을 되찾길 바라는 마음에서 이번 인센티브를 기획했다”며 “백신을 접종한 고객이 안전한 호텔 객실에서 편안하게 휴식을 취하고, 건강한 일상을 보내길 바란다”고 밝혔다.신라스테이는 코로나19 확산 방지와 예방을 위해 독립된 객실에서 조식 뷔페를 즐길 수 있는 ‘조식 TO GO 도시락’ 및 프라이빗 하고 안전하게 호캉스를 즐길 수 있는 ‘방구석 취미’, ‘라운지 1705 방구석 스테이’ 등 다양한 언택트 패키지를 지속적으로 선보여 왔다.패키지 예약은 신라스테이 공식 홈페이지 또는 어플리케이션을 통해 사전 예약하고, 체크인 시 예방접종 증명서를 제시하면 된다. 이 밖에도 온라인 예약 플랫폼에서 사전 예약이 가능하며, 제공 혜택은 상이하다.