신라스테이 삼성, 라이프스타일에 맞춘 ‘미라클 모닝’ 패키지 출시

신라스테이 삼성, 규칙적 습관부터 충분한 수면까지 라이프스타일에 맞춘 ‘미라클 모닝’ 패키지 출시 ◇ ‘미라클 모닝’을 콘셉트로 규칙적인 하루 보내는 생활습관 개선 상품 ◇ IoT 수면등∙AI 홈 트레이닝 어플 체험으로 건강한 수면과 활기찬 하루 보낼 수 있도록 유도 ◇ 수면의 질 높여 일상에 건강과 활기 더하는 숙면 패키지도 함께 선보여

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이는 ‘미라클 모닝’에 도전하는 사람들을 위한 패키지를 선보인다.‘미라클 모닝’은 하루 일과가 시작되기 전 새벽이나 이른 아침에 일어나 공부, 독서, 운동 등 자기 계발을 하는 생활 습관을 일컫는 것으로 최근 MZ세대를 주축으로 인기가 높다.이에 신라스테이 삼성은 ‘미라클 모닝’을 콘셉트로 일상 속에서 작은 성취감을 얻고 코로나19 장기화로 생긴 우울감, 불안감을 해소하는데 도움이 될 수 있는 ‘미라클 모닝’ 패키지를 선보인다.‘미라클 모닝’ 패키지는 숙면과 트레이닝으로 활기찬 하루를 보낼 수 있도록 한 것이 특징으로 수면 아이템부터 홈 트레이닝 체험권까지 규칙적 생활 습관에 도움을 주는 것으로 구성했다.특히 IoT(사물인터넷) 기기와 AI(인공지능)을 기반으로 한 ‘맑은잠 IoT 수면등’을 통해 숙면을 체험 할 수 있도록 했다.‘바딥슬립’ 브랜드의 ‘맑은잠 IoT 수면등’은 기상 시간에 맞춰 햇빛에 가까운 청백색의 빛이 해가 떠오르는 것처럼 서서히 빛을 밝혀 일출 시뮬레이션으로 구현해 상쾌한 기상을 유도한다. 또한 어플리케이션을 통한 타이머, 모션제어, 취침 알림 등 편리한 기능들이 있다.AI동작 인식을 통해 실시간으로 운동 자세를 교정 받으며 홈 트레이닝을 할 수 있는 어플리케이션 ‘하우핏(HowFit)’ 이용권도 제공된다.패키지 이용객들은 객실에 비치된 요가 매트를 이용해 프로그램을 따라 트레이닝을 하고 집에서도 계속해 이용하면 된다. 이 밖에도 챌린지를 지속하는데 동기부여가 될 ‘미라클 모닝’ 도서(할 엘로드 저) 1권도 선착순으로 제공된다.‘미라클 모닝’ 패키지는 △그랜드 객실(1박), △바딥슬립 ‘맑은잠 IoT 수면등’ 체험, △하우핏(HowFit) 2개월 이용권(1매), △미라클 모닝 도서 (1권, 선착순 제공), △요가매트 대여, △딜라이브 셋톱박스 대여, △조식 TO GO 도시락(2인), △신라리워즈 회원 전용 상품은 투숙 시 리워즈 3,000포인트 추가 제공으로 구성됐으며, 신라스테이 삼성에서 8월 말까지 이용할 수 있다.신라스테이 삼성은 충분한 수면과 휴식으로 스트레스를 해소 할 수 있는 ‘딥슬립∙딥러브∙딥라이프(Deep Sleep, Deep Love, Deep life)’ 상품도 선보인다.‘딥슬립∙딥러브∙딥라이프’ 패키지는 숙면에 도움을 주는 아이템인 ‘바딥슬립 슬립 패키지’가 포함돼 있다. ‘바딥슬립 슬립 패키지’는 천연 허브를 사용한 필로우 미스트, 천연 식물성 오일, 오가닉 소재의 수면 안대로 구성돼 있어 수면의 질을 높이는데 도움을 준다. 여기에 보다 여유로운 휴식을 취할 수 있도록 레이트 체크아웃 혜택도 더했다.상품구성은 △객실(1박), △바딥슬립 슬립 패키지(1개), △레이트 체크아웃(오후 2시), △조식 TO GO 도시락(2인), △신라리워즈 회원 전용 상품으로 투숙 시 리워즈 3,000포인트 추가 제공으로 구성됐으며, 신라스테이 삼성에서 8월 말까지 이용할 수 있다.