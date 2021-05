현지 HA필러 시장 85% 리도카인 제품… 신제품으로 시장 장악력 확대할 것

균일 분쇄 공법 ‘Even particle distribution’ 적용…주입감 향상 및 점탄성 최적화, 시술 후 조직 내 형태 유지 용이

보툴리눔 톡신에 이어 국내 HA필러 시장 1위로 도약한 휴젤 (182,000 +1.11%) 이 세계 HA필러 시장을 향한 공격적인 행보를 이어가고 있다. 글로벌 기업 도약을 목표로 하는 휴젤 의 이번 타깃은 중남미 시장이다.글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤 ㈜(대표집행임원 손지훈)이 지난 4월 콜롬비아 식품의약품규제당국(INVIMA)으로부터 ‘히알센스 플러스(Hyalsense Plus, 리도카인 함유 제품)’ 3종 제품에 대한 품목허가를 취득했다고 7일 밝혔다. 휴젤 이 콜롬비아에 자사 HA필러 제품의 품목허가를 취득한 건 지난 2015년 ‘히알센스(Hyalsense, 리도카인 미함유 제품)’ 시리즈 3개 제품을 출시한 이래 2번째다.이번 허가 승인 제품은 ▲히알센스 파인 플러스(Hyalsense Fine Plus) ▲ 히알센스 울트라 플러스 (Hyalsense Ultra Plus) ▲히알센스 서브-큐 플러스(Hyalsense Sub-Q Plus) 3개 제품이다. 국내 대표 HA필러 기업으로서 휴젤 이 구축해온 차별화된 기술력을 기반으로 제품의 높은 탄성력을 완성하는 한편, 시술 목적 및 부위 등에 따라 보다 자연스러운 볼륨감 구현을 위해 각기 다른 점성의 제품 3종을 출시, 선택의 폭을 넓혔다.특히, 이번 승인을 받은 3종 제품 모두 국소마취제 ‘리도카인’을 함유하고 있어 시술 시 환자의 고통을 최소화시키는 한편, ‘Even particle distribution’ 공법을 통한 제품 주입감 개선으로 시술자의 편의까지 높였다.Even particle distribution 공법은 가교 후 겔 형태로 만들어진 입자를 고르게 분쇄하는 휴젤 만의 제조 공법이다. 겔 형태 입자의 고른 분쇄를 통해 별도의 free HA 첨가 없이도 제품의 점·탄성을 향상, 비가교 입자 첨가로 인한 부작용 발생 가능성을 최소화했다. 또한 시술 부위 내 필러 이동을 최소화해 시술 후에도 형태 유지가 용이하도록 했다. 휴젤 은 이번 허가 승인을 기반으로 자사 HA필러 제품의 현지 시장 장악력을 높여 나간다는 방침이다. 현재 콜롬비아 HA필러 시장은 2020년 기준 연간 약 5만4,000시린지 규모로, 이중 85%를 리도카인 함유 제품이 차지하고 있는 만큼 이번 허가 승인이 휴젤 의 현지 시장 확대를 이끄는 주효한 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.회사측은 기 진출 제품인 히알센스 시리즈와 함께 오는 2025년까지 현지 HA필러 시장 점유율 20% 달성을 목표로 하고 있다. 이를 위해 현지 파트너사 ‘애보트(Abbott)’사와 KOL(Key Opinion Leader)과 함께 온·오프라인 워크숍 및 트레이닝 프로그램을 진행하는 한편, 제품의 우수성과 안전성에 대해 알리는 SNS 프로모션도 진행한다는 계획이다. 휴젤 관계자는 “콜롬비아는 오는 2025년까지 연평균 8~12% 성장이 예상되는 시장성 높은 지역”이라며 “제품 가격경쟁력과 함께 앞서 현지 시장 안착에 성공한 ‘히알센스’ 시리즈와 자사의 보툴리눔 톡신 제제 ‘메그니온(Magnion, 수출명)’과의 시너지를 통해 콜롬비아 시장 내 휴젤 의 기업 경쟁력을 빠르게 키워 나갈 예정”이라고 말했다.