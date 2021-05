롯데백화점X브레이브걸스가 전하는 응원의 메시지 소원을 이뤄주는 주문 레드썬

롯데百, 힐링 노래 프로젝트 ‘Song For You’ 시즌2 ‘브레이브걸스’ 콜라보 뮤직비디오 공개

‘RED SUN’이란 주문을 통해 꿈과 소원이 이뤄지길 바라는 응원과 희망의 메시지 담아

5/5(수) 0시 롯데百 공식 유튜브 채널에 M/V, 인터뷰 영상 등 공개, SNS 참여 이벤트도

롯데백화점이 역주행 신화 ‘브레이브걸스’와의 콜라보를 통해 사람들에게 희망과 용기를 주는 뮤직비디오를 공개한다.이번에 제작한 뮤직비디오는 사람들에게 힐링이 되는 노래를 선물하자는 취지로 시작된 롯데백화점의 힐링 프로젝트 ‘Song for you’의 두번째 시즌이다. 롯데백화점은 지난해 11월 코로나19로 지친 이들에게 따뜻한 위로의 메시지를 전달하고자 힙합 아티스트 ‘한해’와 함께 ‘Song for you’ 프로젝트를 처음 선보였다. 당시 발매된 ‘Mask Christmas (With 롯백)’ 음원은 주요 음원 스트리밍 사이트에서 20만건 이상 재생되는 등 많은 사람들의 관심을 받았다.이번 ‘롯데백화점X브레이브걸스’ 뮤직비디오의 음원은 프로듀서 ‘용감한 형제’가 작사·작곡에 참여한 ‘RED SUN(With 롯백)’으로, 주문을 통해 꿈과 소원을 이뤄내길 바라는 희망과 응원의 메시지를 담고 있다.‘브레이브걸스’는 오랜 공백 기간동안 꾸준히 노력하고 인내해 온 결과 ‘롤린’ 음원 발매 후 3년만에 차트 역주행으로 큰 이슈가 된 걸그룹으로, 그들의 성공 스토리는 코로나19로 최근 취업, 사업 등 여러 일상에서 어려운 시기를 보내는 이들에게 많은 감동을 주고 있다.롯데백화점은 희망의 아이콘 ‘브레이브걸스’가 부르는 ‘RED SUN’을 통해서 어려운 시기를 겪고 있는 이들이 용기와 희망을 얻길 바라며 이번 뮤직비디오를 제작했다. 특히 중독성 있는 후렴구와 포인트 안무는 보는 이들에게 다양한 재미를 선사할 예정이다.뮤직비디오는 5월 5일(수) 0시 롯데백화점 공식 유튜브 채널을 통해서만 단독 공개되며, 인터뷰 영상 및 메이킹 필름 등도 순차적으로 만나볼 수 있다.한편, 롯데백화점은 지난 4월 23일(금)에는 인기 오디션 프로그램 ‘싱어게인’의 TOP3 이승윤, 정홍일, 이무진이 출연하는 유튜브 라이브 콘서트 ‘ALIVE 랜선CONCERT : 싱어게인 All-Live’를 진행하기도 했다. 이 콘서트는 해당 영상이 총 23만회 이상 조회됐으며, 당일 라이브 영상의 실시간 동시 시청자수는 8,694명을 기록하는 등 고객들에게 큰 호응을 얻었다. 코로나로 인해 인파가 많이 몰리는 콘서트 등의 공연이 어려워진 상황에서, 최근 인기가 높은 뮤지션들의 노래를 유튜브 채널을 통해 언택트 방식으로 접할 수 있다는 점에 많은 고객들이 매력을 느낀 것으로 보인다.롯데백화점 현종혁 고객경험부문장은 “역주행의 아이콘인 ‘브레이브걸스’가 오랜 기간 인내 한 끝에 ‘롤린’으로 차트 역주행의 기적을 이뤄냈듯이 우리도 지금의 이 어려운 시기를 잘 버텨낸다면 꿈을 이룰 수 있다는 희망과 긍정의 메시지를 고객들에게 전하고자 했다”며 “앞으로도 ’Song For You’ 프로젝트를 통해 많은 사람들에게 웃음과 위로를 주는 노래를 선물할 수 있도록 다양한 뮤지션과의 콜라보 컨텐츠를 선보임으로써 롯데백화점만의 시그니처 캠페인으로 정례화하여 운영할 예정”이라고 밝혔다.