LG화학-KIST, 탄소중립 혁신(breakthrough) 기술 공동 개발 나선다

29일 CCU(탄소포집활용), 수소 에너지 등 핵심 기술 공동 연구개발 협약 체결

KIST 보유 CCU 및 수소에너지 기술 기반으로 ▲상용화 ▲원천기술 연구개발 ▲인재육성 등 공동 추진 □ CO₂ 및 그린 수소를 활용한 화학원료 및 생분해성 플라스틱 등 화학제품 상용화 □ ESG 기반 CCU, 수소에너지 등 탄소중립 원천기술 공동 연구개발 □ 채용 연계한 인재육성, 국책과제 공동참여, 공동연구소 설립 등 연구 가속화

