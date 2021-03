서울신라호텔×셀코스메트 셀맨 브랜드 협업 강화…이번엔 스위스 화장품과 손잡았다 ◇ 스위스 피부과학 화장품 ‘셀코스메트 셀맨’ 국내 첫 부티크 오픈 계기 인연 ◇ ‘모먼트 오브 플레져’ 패키지, 셀코스메트 익스피리언스 키트와 핸드 트리트먼트 서비스 제공

호텔신라(대표 이부진)가 뉴노멀 시대를 맞아 뷰티∙패션∙항공 등 다양한 브랜드와 협업을 이어오고 있다. 이번에는 스위스의 프리미엄 화장품 브랜드 ‘셀코스메트 셀맨(Cellcosmet and Cellmen)’과 손잡고 마케팅 활동을 펼친다.서울신라호텔은 스위스의 피부과학 화장품 ‘셀코스메트 셀맨’의 상품과 서비스를 직접 체험해보며 생기 있는 봄을 준비할 수 있는 ‘모먼트 오브 플레져(Moment of Pleasure)’ 패키지를 선보인다. 지난해 12월 ‘셀코스매트 셀맨’이 서울신라호텔 지하1층 아케이드에 국내 첫 부티크를 오픈한 것을 계기로 이번 협업까지 이어지게 되었다.‘셀코스메트 셀맨’은 피부 과학(The Science of Cosmetics)이라는 브랜드 철학 아래 30년 이상 개발해 온 고유 기술을 통해 피부에 생기와 활력을 제공하는 전 세계에서 사랑 받고 있는 프리미엄 화장품 브랜드다. 제품의 개발부터 제조, 포장을 아우르는 모든 공정이 스위스에서 이뤄져 유명세를 떨쳤다.‘모먼트 오브 플레져’ 패키지를 통해 서울신라호텔은 고객에게 호텔 서비스 이상의 체험 요소를 제공할 수 있고, ‘셀코스메트 셀맨’은 국내 소비자에게 브랜드를 알릴 수 있는 창구가 될 것으로 보고 있다.패키지 이용 고객에게는 스위스 하이엔드 피부과학을 몸소 경험해볼 수 있는 데일리 피토 스킨케어(15ml)와 셀룰라 크림(15ml) 등으로 구성된 셀코스메트 익스피리언스 키트가 1개 제공된다. 또한 차분한 분위기의 셀코스메트 셀맨 부티크에서는 스위스 리바이탈라이징 안티에이징 셀 핸드케어 서비스(1인당 20분)를 받을 수 있다.또한, 해당 패키지에는 서울신라호텔 최고층에 위치한 ‘더 이그제큐티브 라운지’ 입장 혜택이 포함돼 있어 풍성하고 여유로운 식음 서비스를 즐길 수 있다. ‘더 이그제큐티브 라운지’에서는 조식, 라이트 스낵, 애프터눈 티, 그리고 해피 아워까지 하루 4번 다이닝 서비스를 제공하여 미각을 만족시킨다.‘모먼트 오브 플레져’ 패키지는 오는 5월부터 6월 30일까지 투숙 가능하며, 이그제큐티브 비즈니스 디럭스, 이그제큐티브 그랜드 디럭스 룸, 수페리어 스위트 중 선택 가능하며, 1박 투숙 중 △더 이그제큐티브 라운지 혜택(2인), △실내 사우나 혜택(2인), △어번 아일랜드 올 데이 입장 혜택(2인), △셀코스메트 샘플 키트 1개, △서울신라호텔 아케이드(B1) 셀코스메트 셀맨 매장 내 핸드 트리트먼트 서비스 20분(2인)이 제공된다.