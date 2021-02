LF 닥스골프, 영(young) 골퍼 타깃 젊고 세련된 봄 컬렉션 출시

‘나와 우리를 위해 선택하는 프리미엄 브랜드’를 목표로 젊은 브랜드 이미지 강조

2021 봄·여름 컬렉션 출시 기념 카카오플러스 친구 등록 고객 대상 할인 쿠폰 증정

생활문화기업 LF (16,200 -0.61%) (대표 오규식)의 브리티시 프리미엄 골프웨어 브랜드 ‘닥스골프(DAKS GO LF )’가 젊고 세련된 콘셉트로 변신한 2021년 봄·여름 컬렉션을 출시한다고 24일 밝혔다.닥스골프는 이번 시즌, 온라인 채널에서 소비 활동이 큰 젊은 층을 대상으로 ‘퍼펙트 온 미, 퍼펙트 온 위(Perfect on Me, Perfect on We)’라는 브랜드 슬로건을 전달한다. ‘나와 우리를 위해 선택하는 프리미엄 브랜드’라는 뜻의 새로운 메시지를 통해 기존 중장년층을 겨냥한 선물용 프리미엄 브랜드라는 이미지를 넘어, MZ세대 고객층을 상대로 언제 어디서나 즐길 수 있는 프리미엄 골프웨어라는 브랜드 가치를 각인시킬 계획이다.닥스골프는 2021 봄·여름 컬렉션에 브랜드 슬로건을 고스란히 반영했다. 신축성과 착용감이 우수한 유럽 수입 소재를 적극 사용해 스윙 시 필요한 다양한 기능성을 탑재시킨 것은 물론, 톤 다운된 감각적인 색상을 새롭게 활용해 고급스러우면서도 스타일리시한 느낌을 강조한다. 또한, 간결하면서도 현대적인 느낌의 로고리스 디자인을 적용한 아이템들도 대거 선보여 자연스러운 멋을 추구하는 영 골퍼를 만족시킨다는 전략이다.한편, 닥스골프는 2021 봄·여름 시즌 컬렉션 출시를 기념해 3월 14일까지 카카오톡 메신저를 통해 ‘닥스골프봇’을 카카오플러스친구로 등록하는 고객들에게 구매 금액별로 LF 몰 및 전국 브랜드 매장에서 사용 가능한 할인 쿠폰을 증정한다.